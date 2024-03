Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo 2024. Le ragazze affrontano la gara più anomala dell’anno

Il penultimo atto della Coppa del Mondo femminile 2023-24 di combinata nordica andrà in scena a Holmenkollen (Norvegia) fra il 7 e il 9 marzo. Il programma è singolare, poiché è prevista una sola gara, divisa però nell’arco di tre giorni per questioni logistiche. Si salterà giovedì, ma il fondo si disputerà sabato.

Potrebbe essere la competizione che assegnerà matematicamente la Sfera di cristallo a Ida Marie Hagen. La ventitreenne di Bærum ha 120 punti puliti di vantaggio sulla connazionale Gyda Westvold Hansen. Dunque, nel caso dovesse arrivarle davanti, chiuderebbe la partita con una prova d’anticipo. Viceversa, la partita resterebbe teoricamente aperta per un’altra settimana.

In realtà, alla luce del margine di cui gode e del sistema di punteggio riformato, ad Hagen è sufficiente concludere due volte undicesima tra Oslo e Trondheim per ottenere un successo a inizio stagione quasi impronosticabile. Considerando come non si sia mai piazzata peggio di seconda, si lascia al lettore qualsiasi conclusione del caso relativa a quanto sia effettivamente aperta la sfida tra le due scandinave.

Location: Holmenkollen (Norvegia)

Connotati trampolino: HS100 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si, affrontato già 1 volta

Si è già gareggiato nel: 2022-23

Gare ospitate: 1

PODI PREGRESSI

GUNDERSEN NH/5 KM, 9-11 marzo 2023

1. Gyda WESTWOLD HANSEN (NOR)

2. Ida Marie HAGEN (NOR)

3. Anju NAKAMURA (JPN)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 1

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 22° posto nella gara del 2023

DEJORI Daniela

Presenze: 1

Piazzamenti nella top-ten: nessuno

Miglior risultato: 18° posto nella gara del 2023