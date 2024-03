Ciclismo su pista: prima giornata di Nations Cup ad Hong Kong. Italiani lontani dalla vetta

Si è aperta la nuova tappa per la Nations Cup di ciclismo su pista: il circuito internazionale si è spostato in Asia, precisamente ad Hong Kong. Oggi cinque le finali disputate con i colori italiani che non hanno brillato (le stelle ovviamente sono impegnate su strada).

Nell’inseguimento a squadre al maschile esulta una Danimarca dominante che va a raggiungere il Giappone nell’ultimo atto. Terza la Nuova Zelanda, settima la squadra italiana formata da Francesco Lamon, Michele Scartezzini, Luca Giaimi e Davide Boscaro. Stessa specialità, al femminile, che vede festeggiare la Nuova Zelanda che raggiunge l’Irlanda nell’ultimo atto. Terzo il Giappone, settima l’Italia con Silvia Zanardi, Lara Crestanello, Francesca Pellegrini e Matilde Vitillo.

Nell’eliminazione al maschile è settimo Michele Scartezzini: vittoria per il britannico William Perrrett davanti al belga Jules Hesters e all’australiano Graeme Frislie. Tra le donne successo per la nipponica Yumi Kajihara davanti alla norvegese Anita Stenberg e alla messicana Yareli Acevedo; diciannovesima Sara Fiorin.

Nel finale di giornata le finali delle team sprint. Al femminile vince l’Australia davanti al Giappone e alla Cina. Tra gli uomini Gran Bretagna che batte la Germania, con ancora la Cina terza.