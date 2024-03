Chi affronterà Cobolli al 2° turno a Miami: una testa di serie ‘alta’ che ha dato un dispiacere a Sonego

Il 2024 si sta confermando un anno speciale per Flavio Cobolli. Dopo l’ottimo avvio di stagione con i brillanti risultati anche a livello Slam agli Australian Open, il tennista romano ha trovato anche la sua prima vittoria della carriera in un Masters 1000. Un successo arrivato al primo turno a Miami contro il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 71 del mondo, in rimonta con il punteggio di 1-6 6-1 6-4.

Una vittoria di carattere contro un avversario spigoloso e che poteva rappresentare un’insidia per Flavio. Un successo che comunque va a certificare i progressi fatti da Cobolli sul cemento e che gli permette anche di entrare per il momento tra i primi sessanta della classifica mondiale.

Adesso per Cobolli ci sarà una sfida ancora più impegnativa e contro una testa di serie. Infatti il prossimo avversario dell’azzurro sarà il britannico Cameron Norrie, numero 30 del seeding, che ha usufruito di un bye al primo turno.

Norrie ha appena dato un dispiacere a Lorenzo Sonego la scorsa settimana, battendo il piemontese con un doppio 6-4 nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Una sconfitta amara per il tennista piemontese, con il britannico che poi si è arreso al turno successivo al francese Gael Monfils in un’epica battaglia.