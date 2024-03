Chi affronta Luca Nardi nella finale di Napoli? Ostacolo rognoso per la top-80: programma, orario, tv

Luca Nardi affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert nella finale del Challenger di Napoli. L’appuntamento è per domenica 31 marzo (ore 16.00) sulla terra rossa all’ombra del Vesuvio. Il tennista italiano, reduce dalle vittorie in rimonta nei derby contro Matteo Gigante e Francesco Passaro, se la dovrà vedere contro il rognoso transalpino nella giornata di Pasqua. Il 20enne pesarese, ora issatosi all’87mo posto del ranking ATP, proverà ad alzare al cielo il trofeo nel capoluogo campano per diventare il nuovo numero 76 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico contro il numero 160 del circuito, ma non dovrà sottovalutare l’esperienza del 33enne francese. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente e interessante, che potrebbe dare una svolta ulteriore alla carriera del padrone di casa. Si tratta del primo atto conclusivo della carriera per l’azzurro, che recentemente ha battuto il numero 1 del mondo Novak Djokovic al Masters 1000 di Indian Wells.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Nardi-Herbert, finale del Challenger di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis e in diretta live streaming su supertennis.tv.

CALENDARIO NARDI-HERBERT, FINALE CHALLENGER NAPOLI

Domenica 31 marzo

Ore 16.00 Luca Nardi vs Pierre-Hugues Herbert

PROGRAMMA NARDI-HERBERT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis.