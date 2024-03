ATP Indian Wells, Bolelli e Vavassori schiacciano anche Lammons/Withrow: la semifinale è realtà!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono infermabili. I due azzurri sono in semifinale del Masters 1000 di Indian Wells battendo la coppia americana composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con il netto punteggio di 7-6(4) 6-1 e affronteranno nel penultimo atto Granollers e Zeballos, teste di serie numero 5 del tabellone.

Le condizioni non velocissime di gioco non valorizzano il servizio e di conseguenza ci sono ben quattro break nel primo set: due volte Bolelli e Vavassori vanno avanti sul 2-1 e poi sul 4-2, ma non riescono a consolidare il vantaggio. La coppia italiana ha altre tre chance per andare a servire per il set sul 4-4, ma non riesce a sfruttarle. Si arriva così al tiebreak, con Lammons che fa un buco incredibile a rete su una volée sopra il nastro, lisciando la palla: un mini-break che viene portato fino in fondo dagli azzurri che servono alla grande e chiudono il primo set.

A inizio secondo set è ancora Lammons il protagonista in negativo al servizio: un paio di volée disastrose e un doppio fallo per concedere subito il break a Bolelli e Vavassori nel secondo game. I due azzurri continuano a macinare al servizio, trovano continuità nei loro turni e in risposta sono sempre più incisivi: un gran passante del torinese porta il doppio break sul deciding point sul 3-0. La coppia italiana annulla tre palle del contro-break sul 4-0, con due grandi prime di Bolelli e una copertura pazzesca di Vavassori al volo. I finalisti degli Australian Open chiudono sul 6-1 un secondo parziale dominato.

La differenza tra le due coppie è il rendimento con la seconda di servizio: solo il 27% per gli statunitensi, mentre il 61% per i due italiani. L’affiatamento di coppia è stato ancora notevole e la posizione mondiale lievita dopo questo torneo: 1990 punti nella race contro i 2240 di Bopanna e Ebden al secondo posto.