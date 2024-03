Calendario semifinali Superlega volley 2024: orari, date, programma, tv, streaming

Si sono conclusi i quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile: Trento e Perugia si sono sbarazzate di Modena e Verona, imponendosi con un secco 3-0 nelle rispettive serie: Monza e Milano hanno invece firmato l’impresa, eliminando Civitanova e Piacenza in gara-5. Si è così delineato il quadro delle semifinali della Superlega e la lotta per la conquista dello scudetto entra nel vivo, con all’orizzonte nuove serie al meglio delle cinque partite.

Trento se la dovrà vedere con Milano. I Campioni d’Italia, testa di serie numero 1 del tabellone, partiranno con tutti i favori del pronostico contro i meneghini, ma Alessandro Michieletto e compagni non dovranno sottovalutare la formazione di coach Roberto Piazza. Perugia attende invece Monza: i Block Devils saranno i naturali favoriti, ma Simone Giannelli e compagni dovranno prendere con le pinze la scatenata compagine brianzola.

Di seguito il tabellone, il calendario, le date, il programma dettagliato, gli orari delle semifinali dei playoff scudetto di volley maschile. Alcune partite saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play; tutte le partite potranno essere seguite in diretta streaming su VBTV e in diretta live testuale su OA Sport.

TABELLONE PLAYOFF VOLLEY MASCHILE

QUARTI DI FINALE

[1] Trento vs [8] Modena 3-0

[4] Civitanova vs [5] Monza 2-3

[2] Perugia vs [7] Verona 3-0

[3] Piacenza vs [6] Milano 2-3

SEMIFINALI

[1] Trento vs [5] Monza

[2] Perugia vs [6] Milano

CALENDARIO PLAYOFF VOLLEY MASCHILE

SEMIFINALI

Domenica 31 marzo, gara-1 (date e orari da confermare)

18.00 Trento-Monza

19.00 Perugia-Milano

Mercoledì 3 aprile, gara-2 (date e orari da confermare)

20.30 Monza-Trento

20.30 Milano-Perugia

Domenica 7 aprile, gara-3 (date e orari da confermare)

18.00 Trento-Monza

18.00 Perugia-Milano

Giovedì 11 aprile, eventuale gara-4 (date e orari da confermare)

20.30 Monza-Trento

20.30 Milano-Perugia

Domenica 14 aprile, eventuale gara-5 (date e orari da confermare)

18.00 Trento-Monza

18.00 Perugia-Milano

FINALE (possibili variazioni di orario)

Giovedì 18 aprile, ore 20.30: gara-1

Domenica 21 aprile, ore 18.00: gara-2

Giovedì 25 aprile, ore 18.00: gara-3

Domenica 28 aprile, ore 18.00: eventuale gara-4

Mercoledì 1° maggio, ore 18.00: eventuale gara-5

PROGRAMMA PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: tutte le partite della finale e alcune partite delle semifinali sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: tutte le partite della finale e alcune partite delle semifinali su Rai Play (palinsesto dettagliato da definire); tutte le partite su VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: tutte le partite su OA Sport.