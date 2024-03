Calendario playoff volley 2024: orari gara-1 Superlega, dove vedere le partite in tv e streaming

Oggi mercoledì 6 marzo incominciano i playoff scudetto di volley maschile. Alle ore 20.30 si alzerà il sipario sulla post-season, con la disputa delle gara-1 dei quarti di finale. Si disputeranno quattro partite in contemporanea, le serie sono al meglio dei cinque incontri (passa il turno chi ne vince tre). Trento si è imposta nella stagione regolare e ospiterà Modena: sfida da non sottovalutare per Alessandro Michieletto e compagni contro i Canarini, desiderosi di rivalsa dopo mesi particolarmente difficili.

Perugia riceverà la visita di Verona: avversario decisamente ostico e rognoso per i Block Devils, che potrebbero soffrire la verve e l’eccellente stato di forma degli scaligeri. Incrocio di lusso tra Piacenza e Milano: Lupi particolarmente agguerriti, ma i ragazzi di coach Andrea Anastasi si troveranno di fronte l’autentica mina vagante del torneo. Civitanova vuole confermarsi tra le grandi, ma l’incubo di Monza è vivissimo dopo l’eliminazione rimediata ai quarti di finale della Coppa Italia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi valide per i playoff di volley maschile. Trento-Modena sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play; tutti gli incontri saranno disponibili in diretta streaming su Volleyball World Tv.

CALENDARIO PLAYOFF VOLLEY OGGI

Mercoledì 6 marzo

20.30 Itas Trentino vs Valsa Group Modena – Diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Mint Vero Volley Monza – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Rana Verona – Diretta streaming su Volleyball World Tv

20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano – Diretta streaming su Volleyball World Tv

PROGRAMMA PLAYOFF VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Trento-Modena su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Trento-Modena su Rai Play, gratis; tutte le partite su Volleyball World Tv, per gli abbonati.