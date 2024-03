Basket, Serie A: Milano in volata su Napoli, Venezia scivola a Cremona. Pesaro ko, la salvezza è lontana

Cinque le partite della domenica della ventiquattresima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Vittoria in volata per la EA7 Emporio Armani Milano, che si impone per 86-84 contro la GeVi Napoli. Mirotic fa il suo con 21 punti e 5/11 da tre punti, masticano amaro i campani, al terzo ko in fila, a cui non bastano i 21 di Pullen, i 19 di Ennis ed i 17 di Zubcic, che aveva anche messo la tripla del sorpasso ma a tempo scaduto. Le scarpette rose attendono invece il big match di domani tra Brescia e Virtus Bologna.

Rimane a 32 punti anche la Reyer Venezia, beffata nel finale dalla Vanoli Cremona che prova ad uscire dal tunnel dopo sei sconfitte nelle ultime sette partite. I lagunari avrebbero anche l’occasione per firmare il vantaggio a fil di sirena ma la tripla di Tucker è cortissima, Vanoli che può sorridere con i 23 punti di Davide Denegri per il 92-90 finale.

A metà classifica ne approfitta così Tortona, che si prende lo scalpo di Varese per 90-80, nonostante un brutto 25% da tre punti. Sono i 16 punti di Obasohan a dare un bello slancio, con la Bertram che sarebbe virtualmente ai playoff se il campionato si chiudesse oggi. Dall’altra parte inutili i 21 punti di Sean Mcdermott ed i 19 a testa di Nico Mannion e Gabe Brown.

Pesante sconfitta casalinga per la Carpegna Prosciutto Pesaro, con Reggio Emilia che passeggia grazie ad un terzo quarto da 28-16, 69-87 il finale. Quattro uomini in doppia cifra per la Unahotels, con Jamar Smith il migliore a quota 16, per i marchigiani Mcduffie è praticamente solo sull’isola con 24 punti. La squadra di Sacchetti viene raggiunta anche dalla Happy Casa Brindisi, che fa il colpo in casa di Scafati (76-84) con i 22 punti di Frank Bartley, ma le speranze di salvezza si assottigliano dopo il successo di sabato sera di Treviso in casa di Pistoia.