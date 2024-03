Calendario Mondiali speed skating sprint 2024 oggi: orari 7 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 7 marzo, prende il via l’edizione 2024 dei Mondiali sprint di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) ultima competizione importante, combinata con quella allround, che farà calare il sipario sulla stagione internazionale del pattinaggio di velocità pista lunga. Un day-1 dedicato, quindi, agli specialisti della velocità che si sfideranno nei 500 e nei 1000 metri.

A tenere alto il vessillo italico saranno Serena Pergher tra le donne e la coppia formata da David Bosa e Alessio Trentini. La 20enne azzurra, che in stagione è stata autrice del nuovo primato italiano dei 500 metri, migliorando il crono stabilito 18 anni prima da una grande campionessa come Chiara Simionato, vorrà dar seguito alla propria ascesa.

Per quanto concerne il duo nostrano al maschile, Bosa vorrà mostrare la sua grande consistenza, citando anche il podio di quest’anno in Coppa del Mondo nei 1000 metri a Salt Lake City (terzo), il secondo della sua lunga carriera nel massimo circuito internazionale. Vedremo anche Trentini come saprà adattarsi al contesto in sé, essendo lui uno specialista dei 1500 metri.

La prima giornata dei Mondiali sprint di speed skating sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) saranno trasmessi in diretta streaming da RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+ e dal canale Youtube dell’ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1.

CALENDARIO MONDIALI SPRINT SPEED SKATING 2024

Giovedì 7 marzo

19:00 500m donne

19:37 500m uomini

20:25 1000m donne

21:20 1000m uomini

ITALIANI IN GARA

Giovedì 7 marzo

19:00 500m donne (Serena Pergher)

19:37 500m uomini (David Bosa e Alessio Trentini)

20:25 1000m donne (Serena Pergher)

21:20 1000m uomini (David Bosa e Alessio Trentini)

PROGRAMMA MONDIALI SPRINT SPEED SKATING: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube ISU

Diretta Live testuale: OA Sport