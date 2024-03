Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo 2024. Gli uomini pronti a volare nella maestosa cattedrale di Holmenkollen

Comincia l’intensa campagna norvegese della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. Per dieci giorni consecutivi, senza alcuna soluzione di continuità, il massimo circuito sarà impegnato nel Paese nordico, dove andrà in scena la VII edizione di Raw Air. Si comincia, come d’abitudine, da Oslo.

Raw Air a parte, è doveroso ricordare un altro evento ben più prestigioso programmato nel weekend. Parliamo dell’Holmenkollen skifestival nato nel 1892 e poi cooptato dalla Coppa del Mondo. Il salto con gli sci inizialmente era parte integrante della competizione di combinata nordica. Gli specialisti hanno pertanto dovuto attendere fino al 1933 prima di avere una gara a essi dedicata.

Riguardo Raw Air, invece, va rimarcato come la manifestazione debba osservare un nuovo cambiamento di connotati. In linea teorica le località coinvolte dovrebbero essere quattro, ma per il secondo inverno consecutivo ce ne saranno solo tre. Cionondimeno, l’argomento sarà trattato con dovizia di particolari in vista della tappa infrasettimanale. Dal canto suo, Oslo resta un punto fermo.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°17

Luogo: Holmenkollen (Norvegia)

Impianto: Holmenkollenbakken (HS134)

Competizioni ospitate: 45 [Large Hill]

Prima gara: 27 febbraio 1930 (Mondiali)

Prima gara: 16 marzo 1980 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 12 marzo 2023

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 – FREUND Severin (GER)

2015 – FREUND Severin (GER)

2015 – FREUND Severin (GER)

2017 – KRAFT Stefan (AUT)

2018 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2019 – JOHANSSON Robert (NOR)

2022 – LINDVIK Marius (NOR)

2022 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2022 – LANISEK Anze (SLO)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 – KRAFT Stefan [AUT] (2-3-1)

5 – AMMANN Simon [SUI] (3-1-1)

3 – LANISEK Anze [SLO] (1-2-0)

3 – PREVC Peter [SLO] (0-1-2)

2 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (2-0-0)

2 – KASAI Noriaki [JPN] (1-1-0)

2 – JOHANSSON Robert [NOR] (1-0-1)

2 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-1-1)

2 – STOCH Kamil [POL] (0-0-2)

1 – ZYLA Piotr [POL] (1-0-0)

1 – LINDVIK Marius [NOR] (1-0-0)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-0)

1 – HAYBÖCK Michael [AUT] (0-0-1)

1 – GEIGER Karl [GER] (0-0-1)

1 – KUBACKI Dawid [POL] (0-0-1)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

31 (11-10-10) – AUSTRIA

25 (10-7-8) – NORVEGIA

15 (5-5-5) – GERMANIA [All-Inclusive]

11 (4-5-2) – FINLANDIA

11 (6-1-4) – POLONIA

10 (2-3-5) – SLOVENIA [All-Inclusive]

9 (3-3-3) – SVIZZERA

9 (2-4-3) – GIAPPONE

4 (1-2-1) – REP.CECA [All-Inclusive]

2 (0-2-0) – CANADA

2 (0-0-2) – SVEZIA

1 (0-1-0) – FRANCIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 2 su 4

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 27° il 12 marzo 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 5 su 7

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 43° l’11 marzo 2018

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 0 su 4