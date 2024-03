Calendario finali Coppa del Mondo sci alpino 2024: gare suddivise su 2 settimane a Saalbach! Programma, orari, tv

La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prepara per l’ultimo impegno della sua tribolatissima stagione. Dopo mesi complicati con il meteo che ha spesso stravolto i piani, il Circo Bianco è pronto per il suo gran finale. Nel corso dei due prossimi weekend, infatti, vivremo le Finali di Saalbach (Austria) che faranno calare il sipario sull’annata.

Come accaduto anche un anno fa, le Finali saranno spalmate in due fine settimana. Il primo sarà dedicato alle prove tecniche, mentre il secondo si concentrerà sulle gare veloci. Sabato 16 marzo si inizierà con il gigante maschile e lo slalom femminile, mentre domenica 17 marzo saranno di scena il gigante femminile e lo slalom maschile.

Nell’ultimo weekend, infine, si inizierà venerdì 22 con i due superG, quindi sabato 23 toccherà alla discesa femminile, mentre domenica 24 si concluderà con la discesa maschile. Le Sfere di Cristallo saranno ufficialmente consegnate. Tra gli uomini Marco Odermatt ha già vinto in maniera nettissima la sua terza, mentre tra le donne vivremo la battaglia finale tra Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare di Saalbach saranno visibili su RaiSportHD (227 e 58 dgt) oppure Rai 2 in base al palinsesto e Eurosport 1 (210). In streaming si potranno vedere su RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport, infine, vi garantirà le DIRETTE LIVE testuali di ogni manche.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO SAALBACH

Sabato 16 marzo

Ore 09.00 prima manche gigante maschile

Ore 10.30 prima manche slalom femminile

Ore 12.00 seconda manche gigante maschile

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile

Domenica 17 marzo

Ore 09.00 prima manche gigante femminile

Ore 10.30 prima manche slalom maschile

Ore 12.00 seconda manche gigante femminile

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile

Mercoledì 20 marzo

Orario da stabilire – Prima prova discesa maschile

Orario da stabilire – Prima prova discesa femminile

Giovedì 21 marzo

Orario da stabilire – Seconda prova discesa maschile

Orario da stabilire – Seconda prova discesa femminile

Venerdì 22 marzo

Ore 10.00 superG femminile

Ore 11.30 superG maschile

Sabato 23 marzo

Ore 11.15 discesa femminile

Domenica 24 marzo

Ore 11.15 discesa maschile

PROGRAMMA FINALI SAALBACH: COME SEGUIRLE IN TV O STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210), RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt) o Rai 2 in base al palinsesto

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport