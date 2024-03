Calcio, Napoli bloccato sull’1-1 in casa dal Torino nell’anticipo della 28ma giornata di Serie A

La 28ma giornata (la nona del girone di ritorno) della Serie A 2023-2024 di calcio maschile si è aperta con un pareggio per 1-1 tra Napoli e Torino nell’anticipo del venerdì sera al “Maradona”. Un risultato che scontenta soprattutto i padroni di casa partenopei, impegnati in una complicata rincorsa verso la zona qualificazione per la prossima edizione della Champions League.

In attesa delle partite del weekend, i Campioni d’Italia uscenti restano al settimo posto in classifica con 44 punti, a -7 dalla quarta posizione del Bologna e a -3 dalla quinta della Roma, mentre i granata mancano la possibilità di agganciare provvisoriamente la Lazio e conservano dunque al momento la decima piazza con 38 punti (a +2 sul Monza).

Approccio intraprendente del Napoli a inizio primo tempo, con due occasioni ravvicinate non convertite però in gol da Kvaratskhelia e Osimhem tra il 14′ ed il 16′. La reazione del Torino arriva al 28′, ma Meret è reattivo sulla conclusione rasoterra di Zapata, mentre Milinkovic Savic salva gli ospiti al 43′ con una gran parata all’angolino sul colpo di testa di Kvaratskhelia.

Nella ripresa è proprio il georgiano a sbloccare il punteggio al 61′ con la rete dell’1-0 Napoli su assist di Mario Rui. Tre minuti più tardi, il neoentrato Sanabria regala però al Torino il gol del pareggio con una splendida rovesciata sugli sviluppi di un corner. Kvaratskhelia è scatenato e impegna ancora Milinkovic Savic all’86’, ma lo score non cambia più fino al triplice fischio.