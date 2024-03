Calcio, il Bologna ribalta l’Atalanta e continua a sognare la Champions. La Juventus cade a Napoli

In attesa del posticipo di domani sera tra Inter e Genoa, quest’oggi si sono giocate altre cinque partite valevoli per il 27° turno (l’ottavo del girone di ritorno) della Serie A 2023-2024 di calcio maschile. Le sorprese (o presunte tali) non sono mancate, come dimostrano i due successi in trasferta ed il ko della seconda forza del campionato.

Andiamo però in ordine cronologico e cominciamo dunque il riepilogo odierno dalla sfida delle 12.30 tra Hellas Verona e Sassuolo, un vero e proprio scontro diretto salvezza vinto dagli scaligeri per 1-0 grazie al gol di Swiderski al 79′. Vittoria esterna pesantissima sempre nella zona calda della classifica per il Cagliari a Empoli con la rete decisiva di Jankto al 69′ per l’1-0 finale.

Botta e risposta nell’altro match con in palio punti preziosi in ottica permanenza nella massima serie tra Frosinone e Lecce, che si è concluso con un pareggio 1-1 in seguito al gol di Cheddira (al 47′) e all’autogol di Cerofolini sul rigore sbagliato di Krstovic. Prosegue il periodo magico del Bologna, che colleziona la sesta affermazione consecutiva battendo in rimonta l’Atalanta a Bergamo per 2-1 con le reti di Zirkzee (su rigore) e Ferguson dopo il vantaggio casalingo nel primo tempo firmato da Lookman.

In serata è andato in scena infine il confronto tra Napoli e Juventus, con i padroni di casa partenopei che hanno avuto la meglio al termine di una partita abbastanza rocambolesca per 2-1 grazie ai gol di Kvaratskhelia e Raspadori (su ribattuta in seguito al rigore parato da Szczesny a Osimhen), mentre non è bastato ai bianconeri il sigillo di Chiesa per il momentaneo pareggio.