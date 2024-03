Calcio femminile: la Juve pareggia con l’Inter nella domenica di poule scudetto. Como e Napoli si dividono la posta

La Juventus non approfitta del passo falso della Fiorentina. Le bianconere hanno infatti pareggiato per 3-3 la prima partita della domenica valida per la poule scudetto del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile, salendo così a 44 punti in classifica.

Una partita combattuta quella tra le due compagini, caratterizzata da tanti tiri in porta e capovolgimenti di fronte. Sono le nerazzurre ad aprire le marcature, complice un penalty trasformato da Simonetti al 17’. La Juve risponde invece al 38’ con Girelli, sempre approfittando di un calcio di rigore.

Il match poi si accende nei primi venti minuti del secondo tempo: al 50’ Cambiaghi porta il punteggio sul 2-1, salvo essere raggiunte da Caruso che, al 58′, ripristina gli equilibri. Le piemontesi sfruttano così l’inerzia e, al 63’, si portano in vantaggio con Echegini. Sarà però Serturini a spegnere gli entusiasmi, siglando all’86’ il goal del 3-3 definitivo.

Non va oltre il pareggio poi nella poule salvezza il Napoli: le partenopee si sono divise la posta per 1-1 sul campo del Como in un incontro deciso solo nel secondo tempo, prima con autogol di Pettenuzzo che ha portato le lombarde avanti al 49′, poi con il pari di Del Estal arrivato al 69’