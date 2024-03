Brugge-De Panne femminile 2024: altra grande vittoria per Elisa Balsamo. Quarta Consonni

Condizione eccezionale per Elisa Balsamo che sembra essere tornata quella capace di vincere il titolo iridato nel 2021: la lombarda, dopo essersi presa il trionfo al Trofeo Binda, ha ottenuto altro successo World Tour in Belgio alla Brugge-De Panne. Già quarta affermazione in stagione per lei, vittoria numero 26 della carriera.

Volata doveva essere e volata è stata sulle strade belghe. Tante atlete hanno provato ad anticipare lo sprint, ma il percorso, completamente pianeggiante, non ha consentito sorprese.

Lidl-Trek che ha lavorato al meglio per lanciare una Balsamo devastante allo sprint, abile a battere una rivale di lusso come la neerlandese Charlotte Kool (Team dsm-firmenich PostNL), mentre terza ha chiuso la polacca Daria Pikulik (Human Powered Health).

In casa Italia quarta piazza anche per Chiara Consonni (UAE Team ADQ) mentre decima ha terminato Vittoria Guazzini (FDJ – SUEZ).