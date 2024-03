Quanti soldi ha guadagnato Elisa Longo Borghini con la vittoria al Giro delle Fiandre? Montepremi e cifre

Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro delle Fiandre 2024. La fuoriclasse piemontese ha trionfato alla Ronde, iconica Classica Monumento. La ciclista italiana si è imposta in una mirabolante volata sul traguardo di Oudenaarde, battendo la polacca Katarzyna Niewiadoma e la compagna di squadra Shirin van Anrooij. La portacolori della Lidl-Trek ha attaccato sui muri e nell’arrivo a tre ha dettato a legge, imponendosi proprio in quello sprint che non è mai stato nelle sue corde.

Elisa Longo Borghini ha firmato la doppietta dopo il sigillo del 2015: a distanza di nove anni è tornata a imporsi alla mitica Ronde. La 32enne ha ampliato il proprio palmares, in cui spiccano il sigillo alla Parigi-Roubaix, due Trofei Binda e due medaglie di bronzo alle Olimpiadi. Un sigillo agonistico davvero pregevole, a cui non corrisponde però un riconoscimento economico degno di nota. Quanti soldi ha guadagnato Elisa Longo Borghini vincendo il Giro delle Fiandre 2024?

Il montepremi non è all’altezza di una Monumento, l’assegno è decisamente basso considerando l’importanza dell’evento e la sua caratura secolare. L’azzurra si è dovuta accontentare di 20.000 euro, meno del doppio di quello che si porta a casa imponendosi in una tappa di un Grande Giro al maschile (11.000 euro).

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO ELISA LONGO BORGHINI VINCENDO IL GIRO DELLE FIANDRE?

