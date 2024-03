Boxe, Angela Carini giganteggia contro Moreira e porta un altro pass olimpico all’Italia!

BUSTO ARSIZIO – Continua la giornata magica per l’Italia al Preolimpico di boxe. Dopo Diego Lenzi e Sirine Charaabi, anche Angela Carini (-66 kg) ha staccato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un match letteralmente dominato per la 25enne nativa di Napoli, che non ha lasciato scampo alla capoverdiana Ivanusa Moreira. Abbissale si è rivelata la differenza di tasso tecnico tra le due contendenti, con la campana che si è imposta nettamente ai punti con verdetto unanime (30-27 per tutti i giudici). Per l’azzurra si tratta della seconda partecipazione a cinque cerchi dopo quella di Tokyo 2020.

In avvio di match Carini si faceva subito sentire con un gancio destro, seguito da una combinazione destro-sinistro. L’africana provava a far valere il maggior allungo, tuttavia raramente riusciva a portare a segno dei colpi puliti, se non un potente destro. Va detto che Moreira vacillava dopo un gancio destro dell’italiana.

Il copione non mutava nella seconda frazione, anzi il gap tra le contendenti si ingigantiva. La boxe di rimessa della capoverdiana non sortiva alcun effetto, mentre Carini andava a segno con uno straordinario diretto sinistro. Ma era il gancio destro della campana a fare danni ed abbattersi inesorabile sulla spaesata rivale.

Con la vittoria ormai in pugno, Angela Carini mutava tattica nel corso del terzo round. Qui metteva in atto un gioco di gambe di pregevole fattura, quasi sembrava che danzasse sul ring, prima di punire ripetutamente l’avversaria, chiamata a snaturarsi per mettere in atto un pugilato offensivo. Nel complesso la contesa non è mai stata in discussione, con l’italiana troppo superiore.

In attesa di Alessia Mesiano, impegnata sul ring in serata, l’Italia ha già ottenuto 4 dei 6 pass disponibili nella boxe femminile. Già migliorato dunque il bottino di Tokyo 2020, quando le azzurre qualificate ai Giochi furono tre.