Boxe, Sirine Charaabi realizza il sogno e si qualifica per i Giochi di Parigi 2024!

BUSTO ARSIZIO – Sirine Charaabi (-54 kg) si qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024, portando a tre il contingente dei pass per la boxe femminile italiana dopo Giordana Sorrentino (-50 kg) ed Irma Testa (-57 kg). A Busto Arsizio la 24enne ha piegato la sudcoreana Aeji Im ai punti e con decisione non unanime al termine di un match scorbutico ed equilibrato: 29-28, 29-28, 28-29, 29-28, 29-28.

Primo round a senso unico per la portacolori del Bel Paese. Con la mobilità che la contraddistingue, Charaabi andava ripetutamente a segno con il gancio destro. Im andava a vuoto e puntuale veniva punita dal preciso destro dell’italiana di origine tunisina. A circa 20 secondi dal termine, la campana d’adozione sferrava un tremendo gancio destro che mandava al tappeto l’asiatica: nonostante il conteggio, tuttavia, tutti i giudici assegnavano ‘solo’ un 10-9 a Charaabi.

Nella seconda frazione l’azzurra si faceva notare per il jab destro ficcante, cui faceva sovente seguito un gancio sinistro. Il trend della contesa tuttavia mutava con la reazione rabbiosa dell’asiatica, che portava colpi ripetuti, seppur non sempre precisi. Sirine piazzava un pulito gancio destro, aggiudicandosi la ripresa di stretta misura.

Nel terzo e conclusivo round, con il verdetto dell’incontro già indirizzato, la pugile tricolore abbassava troppo i ritmi, non riuscendo più a schivare come in precedenza ed accettando il combattimento corpo a corpo. La foga, tuttavia, non era sufficiente ad Im per ribaltare un match in cui l’azzurra ha espresso un tasso tecnico più elevato.

A questo punto Sirine Charaabi si candida al ruolo di assoluta mina vagante ai Giochi. Non partirà tra le favorite, tuttavia possiede qualità pugilistiche importanti, che potrebbero anche consentirle di avvicinare la zona medaglie. Fondamentale sarà migliorare la tenuta fisica nell’arco del match, con la terza ripresa che talvolta si è rivelata problematica in questo Preolimpico.