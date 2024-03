Biathlon, startlist staffetta a coppie Oslo 2024: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domani, domenica 3 marzo, si concluderà ad Oslo Holmenkollen, in Norvegia, la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: la prima gara della giornata sarà la staffetta single mixed delle ore 12.45, che proporrà al via 23 coppie.

Per l’Italia saranno in gara Samuela Comola e Didier Bionaz: la gara di domani sarà strutturata in modo che siano le donne a percorrere prima e terza frazione, mentre agli uomini toccheranno la seconda e l’ultima parte della prova.

La diretta tv della staffetta single mixed della tappa di Oslo Holmenkollen sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Domenica 3 marzo 2024

Ore 12.45: staffetta single mixed Oslo Holmenkollen (Norvegia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r ARNEKLEIV Juni F

1-2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M

2 FRA – FRANCE

2-1 r JEANMONNOT Lou F

2-2 g JACQUELIN Emilien M

3 GER – GERMANY

3-1 r GROTIAN Selina F

3-2 g STRELOW Justus M

4 SWE – SWEDEN 2

4-1 r MAGNUSSON Anna F

4-2 g SAMUELSSON Sebastian M

5 ITA – ITALY

5-1 r COMOLA Samuela F

5-2 g BIONAZ Didier M

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r GANDLER Anna F

6-2 g KOMATZ David M

7 SUI – SWITZERLAND 3

7-1 r HAECKI-GROSS Lena F

7-2 g HARTWEG Niklas M

8 USA – UNITED STATES

8-1 r IRWIN Deedra F

8-2 g WRIGHT Campbell M

9 FIN – FINLAND

9-1 r MINKKINEN Suvi F

9-2 g INVENIUS Otto M

10 SLO – SLOVENIA 4

10-1 r LAMPIC Anamarija F

10-2 g VIDMAR Anton M

11 LAT – LATVIA

11-1 r BENDIKA Baiba F

11-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

12 EST – ESTONIA

12-1 r ERMITS Regina F

12-2 g ZAHKNA Rene M

13 UKR – UKRAINE 5

13-1 r DMYTRENKO Khrystyna F

13-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

14 CZE – CZECHIA

14-1 r JISLOVA Jessica F

14-2 g MARECEK Jonas M

15 POL – POLAND

15-1 r SIDOROWICZ Natalia F

15-2 g GUNKA Kacper M

16 MDA – MOLDOVA 6

16-1 r MAKAROVA Aliona F

16-2 g MAKAROV Maksim M

17 KOR – KOREA

17-1 r AVVAKUMOVA Ekaterina F

17-2 g LAPSHIN Timofei M

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia F

18-2 g SHAMAEV Dmitrii M

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r ZHURAUSKAITE Lidiia F

19-2 g STROLIA Vytautas M

20 BUL – BULGARIA

20-1 r ZDRAVKOVA Maria F

20-2 g SINAPOV Anton M

21 KAZ – KAZAKHSTAN

21-1 r SKRIPKINA Alina F

21-2 g DYUSSENOV Asset M

22 CRO – CROATIA 8

22-1 r KOZICA Anika F

22-2 g CRNKOVIC Kresimir M

23 BEL – BELGIUM

23-1 r LIE Lotte F

23-2 g CLAUDE Florent M

