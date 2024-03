Biathlon, Lisa Vittozzi vince la sprint di Canmore: riviviamo il successo che riapre la Coppa del Mondo – VIDEO

Lisa Vittozzi si è esaltata nella sprint di Canmore e ha vinto in maniera perentoria, aprendo nel miglior modo possibile il lungo fine settimana in Canada. L’azzurra si è imposta di forza nella gara veloce, firmando un spettacolare 10 su 10 al poligono e giganteggiando nei 7,5 km sugli sci di fondo. La sappadina ha recuperato ben 66 punti alla norvegese Ingrid Tandrevold e si è portata ad appena sette lunghezze di distacco dalla scandinava, riaprendo così ogni discorso per la conquista della Coppa del Mondo di biathlon.

Lisa Vittozzi ha vinto la terza gara stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante, tornando a vincere in questo format a distanza di quasi cinque anni dall’ultima volta. La Campionessa del Mondo nell’individuale, nonché argento iridato nell’inseguimento e nella mass start, partirà davanti a tutte nella pursuit di sabato e proverà a fare saltare il banco. Mancano soltanto due gare al termine della stagione e la lotta per la Sfera di Cristallo è più incandescente che mai.