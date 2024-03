Biathlon, le percentuali al poligono dell’Italia dopo Oslo. Lisa Vittozzi sfiora il 92%

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Norvegia, ad Oslo Holmenkollen, la settima tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare si sono disputate sia al maschile che al femminile individuale e mass start, oltre alle staffette miste (coppie e quartetti).

Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Michela Carrara.

Tra gli uomini il migliore dopo la settima tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 140, pensando ad una media di 20 a tappa), resta Patrick Braunhofer, il quale scende dall’88.67% all’88.00% complessivo.

Tra le donne, invece, la migliore si conferma Lisa Vittozzi, che a sua volta scende dal 91.99% al 91.67% totale. Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della settima tappa della stagione 2023-2024, andata in scena in Norvegia, ad Oslo Holmenkollen.

STATISTICHE STAGIONALI AL POLIGONO 2023-2024