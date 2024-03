Beach volley, serio infortunio per il campione olimpico Anders Mol. Frattura alla caviglia e Parigi a rischio

Un brutto infortunio è occorso questa mattina al campione olimpico ed ex campione mondiale norvegese di beach volley Anders Mol che durante una seduta di allenamento a Tenerife in vista dei prossimi appuntamenti internazionali si è procurato una frattura all’altezza della caviglia. Il forte giocatore scandinavo in queste ore si sta sottoponendo ad accertamenti sanitari.

Non si sa ancora se sono coinvolte una o più delle ossa che compongono l’articolazione della caviglia. Una caviglia fratturata può variare da una frattura semplice di un solo osso, che non impedisce di camminare, alla frattura di diverse ossa, che addirittura forzano la caviglia fuori posto (lussazione), fratture gravi che possono causare uno stop della mobilità della gamba di oltre due mesi.

Il giocatore, nella sua pagina Instagram ha pubblicato la foto della caviglia infortunata ed ha dichiarato che verrà sottoposto oggi stesso ad intervento chirurgico per ridurre la frattura nella speranza di poter recuperare in vista dei Giochi Olimpici di Parigi in programma a fine luglio, fra 4 mesi esatti. “Non è mai un buon momento per queste cose – ha scritto Anders Mol – ma poteva andare peggio. Farò un buon piano di rientro con la mia squadra e farò del mio meglio per tornare il prima possibile. Non c’è tempo da perdere fino a Parigi!“.

Nella scorsa stagione Anders Mol, in coppia con Christian Sorum, ha vinto tre tornei di primo livello nel circuito Mondiale, a Doha, a Ostrava e a Montreal e la coppia norvegese è già di fatto qualificata per i Giochi tramite il ranking. Sia al Mondiale di Tlaxcala che all’Europeo di Vienna hanno chiuso al quinto posto e quest’anno aveva chiuso al terzo posto il torneo di Doha.