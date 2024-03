Beach volley, Nicolai/Cottafava implacabili a Doha. Impresa Gottardi/Menegatti

Tre vittorie straordinarie firmate Nicolai/Cottafava e Gottardi/Menegatti e due sconfItte subite entrambe da Lupo/Rossi, inseriti, a onor del vero, in un girone molto difficile dopo la qualificazione con1quistata martedì. Questo il bilancio più che positivo per l’Italia del beach volley impegnata nell’Elite 16 in Qatar.

In campo maschile Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno iniziato benissimo la loro avventura battendo 2-1 i padroni di casa Ahmed/Cherif che li avevano sconfitti sempre a Doha nelle Finals del World Tour a dicembre. Nel primo set i qatarini hanno preso il largo nella parte centrale (13-10 e 16-12) vincendo 21-17. Nel secondo parziale azzurri avanti 12-7 e poi bravi a non farsi riprendere nel finale quando Ahmed/Cherif hanno tentato la rimonta (18-16), prima di chiudere 21-17. Nel tie break azzurri avanti 4-1 e 7-4, poi, sul 10-8 il break di 5-0 che ha regalato la vittoria a Nicolai7Cottafava (15-8).

Nel secondo incontro di giornata ancora un 2-1 per gli azzurri che hanno messo così al sicuro la qualificazione battendo i forti polacchi Losiak/Bryl. Ancora in ritmonta il successo degli azzurri che hanno perso il primo set 21-16 cedendo progressivamente nella parte centrale. Nel secondo avanti 10-7 e 15-12 la coppia italiana si è fatta avvicinare fino al 20-19 ma è riuscita a chiudere al secondo tentativo 21-19. Nel tie break sotto 4-7, gli azzurri sono riusciti ad agganciare i rivali a quota 8, poi match punto a punto fino al 12 pari e break di 3-0 per Nicolai/Cottafava che si sono imposti col punteggio di 15-12. Domani azzurri di nuovo in campo alle 20.00 contro gli statunitensi Evans/Budinger.

Non altrettanto bene sono andate le cose per Lupo/Rossi che hanno esordito in main draw contro i tedeschi Ehlers/Wicker che hanno dominato il primo set con il punteggio di 21-12. Nel secondo set la reazione degli azzurri che si sono portati prima sull’11-9, poi sul 18-14 e sono riusciti a pareggiare il conto con il punteggio di 21-17. Grande equilibrio nel terzo set con gli azzurri che si sono presentati avanti (11-10) in dirittura d’arrivo ma sono stati scavalcati nel finale dalla coppia tedesca che ha vinto 15-13.

Nel secondo match di giornata Lupo/Rossi hanno ceduto nettamente ai brasiliani Evandro/Arthur che hanno iniziato molto bene vincendo 21-13 un primo set a senso unico e poi, sotto 14-9 e 17-13 nel secondo parziale, sono riusciti a rimontare fino al 19-18 ma non sono riusciti a piazzare il break che avrebbe riaperto l’incontro, perdendo 21-19. Domani la coppia italiana affronterà i vice-campioni del mondo Ahman/Hellvig.

Strepitosa impresa, in campo femminile, di Valentina Gottardi e Marta Menegatti che hanno battuto 2-1 le statunitensi Nuss/Kloth che finora non erano mai riuscite a superare. Partita dalle mille emozioni: nel primo set statunitensi avanti 11-7 e poi 17-13 e azzurre incapaci di rimontare fino al 21-17 per la coppia americana. Nel secondo set si ribalta la situazione con le azzurre che scattano avanti 13-10, Nuss/Kloth non mollano e con la proverbiale fase punto tornano sotto fino al 17-16 ma il finale è tutto azzurro fino al 21-17 conclusivo. Tie break incredibile con le italiane che si portano avanti 10-7, le americane che rispondono con un break di 0-5 (10-12), seguito dalla serie di 4 punti di Gottardi e Menegatti che vanno a servire per il match sul 14-12. Al secondo tentativo sono le italiane a gioire con il punteggio di 15-13 e a mettere da parte una vittoria prestigiosa e preziosa per la qualificazione al prossimo turno. Domani le azzurre affronteranno prima alle 11.00 le svizzere Esmèe/Zoè e poi alle 18.00 le brasiliane Carol/Barbara.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool D. Bryl/Łosiak-Evans/Budinger (USA) 2-1 (14-21, 23-21, 15-12), Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-1 (17-21, 21-17, 15-8), Cherif/Ahmed (QAT)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (21-18, 19-21, 15-10), Cottafava/Nicolai (ITA)-Bryl/Łosiak (POL) 2-1 (16-21, 21-19, 15-12). 7/3 20.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Evans/Budinger (USA), Bryl/Łosiak (POL)-Cherif/Ahmed (QAT).

Pool C. 6/3 16.00: Boermans/de Groot (NED)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-16, 21-17), Mol/Sørum (NOR)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (22-24, 21-14, 15-13). Crabb/Brunner (USA)-Hodges/Schubert (AUS) 2-0 (21-13, 21-18), Mol/Sørum (NOR)-Boermans/de Groot (NED) 1-2 (17-21, 21-18, 12-15). 7/3 19.00: Mol/Sørum (NOR)-Hodges/Schubert (AUS), Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA)

Pool B. 6/3 17.00: George/Andre (BRA)-van de Velde/Immers (NED) 1-2 (20-22, 21-18, 15-13), Perusic/Schweiner (CZE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (18-21, 21-17, 15-12)). 7/3 9.00: Brouwer/Meeuwsen (NED)-van de Velde/Immers (NED), Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA) 14.00: Perusic/Schweiner (CZE)-van de Velde/Immers (NED), George/Andre (BRA)-Brouwer/Meeuwsen (NED).

Pool A. Ehlers/Wickler (GER)-Rossi/Lupo (ITA) 2-1 (21-11, 17-21, 15-13), Ahman/Hellvig (SWE)-Evandro/Arthur (BRA) 2-1 (21-17, 16-21, 15-10). Evandro/Arthur (BRA)-Rossi/Lupo (ITA) 2-0 (21-13, 21-19). Åhman/Hellvig (SWE)-Ehlers/Wickler (GER) 2-0 (21-17, 21-14). 7/3 21.00: Åhman/Hellvig (SWE)-Rossi/Lupo (ITA), Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Pool D: 6/3 9.00: Xue/Xia (CHN)-Tina/Anastasija (LAT) 1-2 (16-21, 21-18, 9-15), Melissa/Brandie (CAN)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-17, 21-17). 13.00: Ludwig/Lippmann (GER)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (15-21, 16-21), Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN) 2-0 (21-18, 21-18), Xu Xia (CHN), Ludwig/Lippmann (GER). 7/3 13.00: Hughes/Cheng (USA)-Tina/Anastasija (LAT), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA)

Pool C. Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-0 (21-16, 21-12), Hughes/Cheng (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (16-21, 21-14, 15-9). 7/3 12.00: Tainá/Victoria (BRA)-Agatha/Rebecca (BRA), Hughes/Cheng (USA)-Stam/Schoon (NED). 17.00: Hughes/Cheng (USA)-Agatha/Rebecca (BRA), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA). l

Pool B. Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (18-21, 19-21), Nuss/Kloth (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (21-17, 17-21, 13-15). 7/3 11.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Esmée/Zoé (SUI), Nuss/Kloth (USA)-Carol/Barbara (BRA). 18.00: Nuss/Kloth (USA)-Esmée/Zoé (SUI), Carol/Barbara (BRA)-Gottardi/Menegatti (ITA)

Pool A. Hüberli/Brunner (SUI)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-0 (21-19, 21-19), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-0 (21-0, 21-0). 7/3 10.00: Mariafe/Clancy (AUS)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (0-21, 0-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI). 16.00 Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Hüberli/Brunner (SUI)-Mariafe/Clancy (AUS) 2-0 (21-0, 21-0)