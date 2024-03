Basket, la Virtus cade anche a Kaunas. Terzo ko consecutivo in Eurolega per Bologna

Si complica il cammino europeo della Virtus Bologna. Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la squadra di Banchi, che cade malamente sul campo dello Zalgiris Kaunas per 96-81. Un ko che lascia la Virtus al settimo posto e con la possibilità di essere raggiunta da Baskonia e Maccabi. Le possibilità di accedere direttamente ai playoff ci sono ancora ampiamente, ma sicuramente la Virtus dovrà invertire il trend degli ultimi mesi.

Alla Virtus non basta un Tornike Shengelia da 19 punti ed anche un ottimo Rihards Lomasz da 15 punti. In doppia cifra chiude anche Awudu Abass (12). Per lo Zalgiris il migliore è Edmond Sumner con 16 punti, oltre ad un Keenan Evans con 14 punti e 7 assist.

Avvio infuocato dall’arco per la Virtus con le triple di Dobric e Belinelli (11-8). Ancora il serbo brucia la retina per la terza volta consecutiva e poi Dunston schiaccia anche il +6 (18-12). Lo Zalgiris, però, risponde con Lekavicius e gli ultimi squilli del quarto sono di Sumner. Alla prima sirena il tabellone segna 22-22.

Anche nel secondo quarto si prosegue a giocare punto a punto. Nessuna delle due squadre riesce a prendere un po’ di margine ed è un continuo botta e risposta. La Virtus riesce a toccare anche il +4, ma lo Zalgiris agguanta nuovamente la parità. Il finale di quarto, però, premia Bologna con Belinelli e Lundberg che firmano il +6 con cui si va alla pausa lunga (49-43).

Al rientro dagli spogliatoi subito parziale di 6-0 per i padroni di casa che agguantano la parità. Shengelia firma il +2, ma Evans e Birutis firmano un nuovo break offensivo dei lituani (51-58). Ancora Shengelia e poi Pajola replicano per la squadra di Banchi, ma lo Zalgiris allunga nuovamente negli ultimi minuti e si presenta avanti di cinque punti (68-63).

Pessimo inizio di ultimo quarto per la Virtus, con Lekavicius che trova la tripla del +10 (76-66), che obbliga Banchi a chiamare subito timeout. Lomazs prova a tenere attaccata Bologna, ma ancora Lekavicius e poi Evans costruiscono un nuovo allungo dei lituani (84-71). Ancora Lomazs e poi Shengelia tentano di riavvicinare la Virtus, ma i padroni di casa replicano ed Hayes segna il +16 che chiude il match. Finisce 96-81 per lo Zalgiris, con Bologna che prosegue la sua crisi in Europa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ZALGIRIS KAUNAS – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 96-81 (22-22, 21-27, 25-14, 28-18)

Zalgiris: Evans 14, Lekavicius 9, Hayes 13, Giedraitis 12, Montvila 3, Birutis 12, Sumner 16, Dimsa 6, Lavrinovicius 4, Manek, Butkevcius 2, Ulanovas 5

Virtus: Lundberg 4, Pajola 9, Belinelli 5, Dobric 9, Mascolo, Lomazs 15, Shengelia 19, Mickey 4, Polonara, Zizic, Dunston 4, Abass 12