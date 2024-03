Basket femminile: prima vittoria per Battipaglia in Serie A1. Successi di Geas, San Martino di Lupari e Bologna

Si è conclusa la diciottesima giornata del massimo campionato femminile di Serie A1 di basket e dopo le vittorie di Ragusa e Venezia negli anticipi di venerdì e sabato, sono state quattro le sfide andate in scena oggi. Ecco come è andata.

CAMPOBASSO – GEAS SESTO SAN GIOVANNI 46-50

Regna l’equilibrio a Campobasso nel primo tempo della sfida tra le padrone di casa e la Geas. Primo quarto che si chiude praticamente in parità, con le ospiti avanti di un solo punto e che nei secondi dieci minuti provano un piccolo allungo, andando al riposo sul 24-20. Il terzo quarto è targato Campobasso, che prova a dare una spallata al match con un parziale di 17-7 che vale il 37-31 per le padrone di casa con cui si va all’ultimo stop. Ma, ancora una volta, reagisce Sesto San Giovanni e l’ultimo quarto inizia con un parziale di 12-2 che riporta le milanesi avanti. Si lotta nel finale, con Campobasso obbligata a inseguire, ma le padrone di casa non riescono a richiudere il piccolo gap accumulato e la Geas si impone 46-50, con i 12 punti di Dedic che non bastano alle padrone di casa, mentre per le ospiti ci sono i 10 punti di Panzera.

BATTIPAGLIA – FAENZA 71-67

Parte forte Faenza nel primo tempo della sfida salvezza contro Battipaglia, ancora a caccia del primo successo stagionale. Le ospiti allungano subito nei primi dieci minuti, chiusi in vantaggio di sette punti, ma Battipaglia non molla e nonostante Faenza aumenti ancora il gap si va al riposo con le ospiti avanti 41-32. Come a Campobasso, anche a Battipaglia il terzo quarto è firmato dalle padrone di casa, che alzano un muro in difesa, cambiano marcia in attacco e con un parziale di +11 vanno all’ultimo stop sul 57-55. Si lotta, così, punto a punto l’ultimo quarto, anche se ancora una volta è Battipaglia ad allungare e questa volta Faenza non ha la forza di richiudere il gap e per le padrone di casa è la prima vittoria stagionale per 71-67, con i 16 punti di Cvijanovic e i 15 di Peresson che non bastano a Faenza, mentre per Battipaglia ci sono i 15 di Johnson.

SAN MARTINO DI LUPARI – BRIXIA BRESCIA 78-76

Dura un quarto la resistenza di Brescia a San Martino di Lupari, con le due squadre che si danno battaglia nei primi dieci minuti, chiusi con le padrone di casa a inseguire sul 18-19. Ma nei secondi dieci minuti San Martino di Lupari cambia marcia e piazza un parziale di +14 che manda le squadre al riposo sul 49-36. Padrone di casa che, così, possono gestire il vantaggio accumulato, mentre Brescia prova a restare in partita, ma non richiude il gap e l’ultimo quarto si chiude in pareggio e con San Martino di Lupari che resta sul +13. Prova Brescia a riaprire i giochi con un parziale di 14-3 a inizio ultimo quarto che vale il -2 a metà quarto. Rimonta che si completa a 2’20” dalla fine, quando la tripla di Skoric vale il sorpasso per le lombarde. Una giocata da tre punti di Vente e un canestro di D’Alie, però, rilanciano le padrone di casa ed è ancora D’Alie, dalla lunetta, a provare a spegnere i sogni di Brescia. Garrick da oltre l’arco firma il nuovo -2, ma non basta e San Martino di Lipari si impone 78-76, con i 24 punti di Zanardi e i 22 di Garrick che non bastano a Brescia, mentre per le padrone di casa ci sono i 18 di Conte e i 16 di Turcinovic.

SANGA MILANO – VIRTUS BOLOGNA 48-76

Match senza storia a Milano, dove la Virtus Segafredo Bologna preme fin da subito sull’acceleratore e virtualmente chiude il discorso già nei primi dieci minuti, chiusi con le emiliane avanti 30-13. Zandalasini e compagne devono, così, solo controllare e nel secondo quarto si limitano a ritoccare il vantaggio andando al riposo lungo avanti 49-25. Secondo tempo che, così, è un lunghissimo garbage time, dove Bologna si limita a gestire, senza infierire e si impone così 76-48, con 16 punti per Peters, 14 per Zandalasini, 12 per Dojkic e 11 per Rupert, mentre in casa Sanga spiccano i 12 punti di Toffali e gli 11 di Tulonen.