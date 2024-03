Tabellone playoff SuperLega volley 2024: calendario e date partite, programma, dove vederle in tv e streaming

Si è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley maschile. La conclusione della regular season di SuperLega ha definito le otto formazioni che si giocheranno il titolo e ha decretato anche gli accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta. Si incomincerà con i quarti di finale, che saranno al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre). A seguire le semifinali e l’atto conclusivo per il tricolore, sempre al meglio dei cinque incontri.

Trento ha primeggiato in regular season e affronterà Modena, che ha faticato terribilmente per agguantare l’ottava piazza. I Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico, ma Alessandro Michieletto e compagni non potranno sottovalutare i Canarini. Perugia ha concluso al secondo posto e dunque incrocerà la settima forza del torneo: i Block Devils di Simone Giannelli e Wilfredo Leon dovranno prendere con le pinze l’impegno con Verona, apparsa in grande forma nel finale di stagione.

Piacenza ha invece chiuso in terza piazza ed è ora attesa dalla sesta compagine della stagione regolare. I Lupi di Yuri Romanò, Yoandy Leal e Riccardo Lucarelli testeranno le voglie di rivalsa di Milano, la mina vagante del torneo. Civitanova non è riuscita ad andare oltre la quarta posizione e incrocerà così Monza, che già l’ha eliminata nei quarti di finale della Coppa Italia. Gli uomini di Chicco Blengini, impegnati anche nella semifinale di Champions League contro Trento, saranno chiamati a un impegno molto esigente contro Thomas Beretta e compagni.

La migliore piazzata in regular season avrà sempre il vantaggio del campo e dunque giocherà in casa gara-1, gara-3 e l’eventuale gara-5. Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma le date, il palinsesto tv e streaming dei playoff scudetto di volley maschile. Tutte le partite della finale saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai. Il network pubblico trasmetterà anche alcuni incontri di quarti e semifinali, che verranno definiti in divenire.

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY MASCHILE

[1] Trento vs [8] Modena

[2] Perugia vs [7] Verona

[3] Piacenza vs [6] Milano

[4] Civitanova vs [5] Monza

CALENDARIO PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY MASCHILE

Gli orari dettagliati devono ancora essere comunicati. Possibili anticipi e posticipi di un giorno per quarti di finale e semifinali.

QUARTI DI FINALE:

Gara-1: mercoledì 6 marzo

Gara-2: domenica 10 marzo

Gara-3: domenica 17 marzo

Eventuale gara-4: domenica 24 marzo

Eventuale gara-5: mercoledì 27 marzo

SEMIFINALI:

Gara-1: domenica 31 marzo

Gara-2: mercoledì 3 aprile

Gara-3: domenica 7 aprile

Eventuale gara-4: giovedì 11 aprile

Eventuale gara-5: domenica 14 aprile

FINALE:

Gara-1: giovedì 18 aprile

Gara-2: domenica 21 aprile

Gara-3: giovedì 25 aprile

Eventuale gara-4: domenica 28 aprile

Eventuale gara-5: mercoledì 1° maggio

PROGRAMMA PLAYOFF SCUDETTO VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: sui canali della Rai verranno trasmesse tutte le partite della finale e alcuni incontri di quarti e semifinali.

Diretta streaming: su Rai Play verranno trasmesse tutte le partite della finale e alcuni incontri di quarti e semifinali.