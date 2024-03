Matteo Berrettini resta distante dalla top100, ma sarà al Roland Garros e a Wimbledon grazie al ranking protetto

Avendo raggiunto la finale del Challenger 175 di Phoenix, Matteo Berrettini ha guadagnato 12 posizioni nell’aggiornamento odierno del ranking ATP ed è ora 142°: questo piazzamento costringerebbe l’azzurro a giocare le qualificazioni dei tornei dell’ATP Tour (a meno di wild card, come accaduto in Arizona).

Per ovviare a questa eventualità, a partire dal torneo ATP Masters 1000 di Miami, quindi, l’azzurro farà ricorso al ranking protetto, iscrivendosi come numero 74 della classifica, posizione occupata oltre sei mesi fa, con Berrettini costretto al lungo stop per infortunio.

L’azzurro, essendo stato fuori per più di sei mesi, potrà utilizzare il ranking protetto per un massimo di 9 volte nell’arco di 9 mesi: questo gli garantirà l’iscrizione diretta al tabellone principale degli ATP Masters 1000 di Madrid e Roma, nonché al Roland Garros ed a Wimbledon.

Considerando che, grazie a questa regola, Berrettini sarà al via anche nei tabelloni principali di Miami, come detto, e Marrakech, restano altri tre tornei in cui poter utilizzare il ranking protetto prima di doversi iscrivere con la classifica effettiva.

Il numero 74 non consentirà a Berrettini, invece, di essere direttamente in main draw, nel Masters 1000 di Montecarlo e nell’ATP 500 di Barcellona, tornei con tabelloni principali a 56 ed a 48, e l’azzurro potrebbe scegliere di giocare le qualificazioni, così come per quel che riguarda l’amato ATP 500 del Queen’s, sull’erba.

TORNEI DI MATTEO BERRETTINI COL RANKING PROTETTO

20-31 marzo ATP Masters 1000 Miami

1-7 aprile ATP 250 Marrakech

7-14 aprile ATP Masters 1000 Montecarlo – Qualificazioni (?)

15-21 aprile ATP 500 Barcellona – Qualificazioni (?)

24 aprile-5 maggio ATP Masters 1000 Madrid

8-19 maggio ATP Masters 1000 Roma

26 maggio-9 giugno Roland Garros

17-23 giugno ATP 500 Queen’s – Qualificazioni (?)

1-14 luglio Wimbledon