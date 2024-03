ATP Miami, Matteo Arnaldi domina Fils e accede al 2° turno

Vince e convince Matteo Arnaldi (n.38 del ranking). Il ligure ha iniziato bene il proprio percorso nel Masters1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida, Arnaldi ha sconfitto in maniera chiara il francese Arthur Fils (n.37 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4. Una vittoria autorevole per il 23enne tricolore, che si è dimostrato più solido rispetto al suo rivale nei momenti più importanti della partita. Matteo approda al secondo turno e giocherà contro la testa di serie n.17, Alexander Bublik.

Nel primo set si comprende immediatamente come lo stato di forma tra i due tennisti sia diverso. Arnaldi è decisamente più continuo nell’espressione del proprio tennis, mentre il transalpino commette tanti errori. In questo modo matura il break del secondo game, che il classe 2001 del Bel Paese concretizza ai vantaggi. L’italiano si crea altre tre chance per il doppio break nel quarto gioco, ma Fils si salva. Nei turni in battuta l’allievo di Alessandro Petrone non concede praticamente nulla e sullo score di 6-3 archivia la pratica.

Nel secondo set il canovaccio è il medesimo. I turni al servizio del francese sono decisamente più laboriosi di quelli del giocatore nostrano e l’occasione buona si presenta nel quinto game. L’azzurro sfrutta al meglio la prima palla break della frazione, maturando un vantaggio che gestisce fino alla fine senza incertezze. Nel decimo game, infatti, Arnaldi non concede alcun quindici e chiude la partita sul 6-4.

Leggendo le statistiche sono da sottolineare i 5 ace, il 93% dei punti vinti con la prima di servizio e il 70% con la seconda di Arnaldi. A tutto questo va aggiunto il 59% dei punti conquistati in risposta alla seconda in battuta di Fils.