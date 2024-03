ATP Miami, Daniil Medvedev: “Sinner ha vinto facilmente, ho commesso troppi errori”

Non semplice presentarsi in conferenza stampa dopo una sconfitta pesante come quella della semifinale del Masters1000 di Miami per Daniil Medvedev. Il russo, detentore del titolo dell’anno passato, è stato battuto da Jannik Sinner con il punteggio di 6-1 6-2 in un match nel quale l’altoatesino ha dominato in ogni aspetto, interpretando alla perfezione le varie fasi.

Al contrario, Medvedev è stato decisamente falloso e condizionato anche dal rendimento eccelso del proprio avversario nel corso della sfida. “I margini sono molto piccoli quando affronti un giocatore come Jannik, che è in grande forma. Avrei avuto bisogno di tirar fuori la miglior versione di me stesso per giocarmela, ma non ci sono riuscito. Sinner, invece, continua a esprimersi ad altissimo livello ormai da diversi mesi. La sua è stata una vittoria facile, questa è la verità“, ha ammesso in conferenza stampa il moscovita.

Parlando del suo avversario, Medvedev ha aggiunto: “Lui sbaglia molto meno rispetto a prima e questo aspetto fa una grande differenza perché anche nelle stagioni passate era capace di mettere a segno dei vincenti pregevoli, ma ora ha molta più consistenza. Serve poi molto bene: oggi, nei pochi momenti in cui è stato difficoltà, ha trovato degli ace o delle traiettorie vicine e sulle righe e lo stesso dicasi per le seconde in battuta. È dura giocare contro qualcuno che fa questo. Vedremo se riuscirà a confermare queste doti, perché se dovesse farlo sarà un rivale molto duro per tutti e non solo per me“.

Medvedev ha poi fatto una valutazione sulle condizioni di gioco e sul piano tattico: “Le condizioni erano un po’ diverse da quelle a cui ero abituato, ma non ho perso per questo. Il mio piano era quello di giocare in modo aggressivo come in Australia, ma è sempre un rischio perché è un gioco diverso da quello a cui io sono abituato. Tuttavia, credo che contro Jannik non sia sufficiente per provare a batterlo. Di conseguenza, sono un po’ costretto a snaturarmi. Nei primi due set della Finale di Melbourne quel cambiamento ha funzionato, qui no perché nell’esecuzione non sono stato all’altezza. Quando affronterò nuovamente Sinner vedrò cosa fare per migliorare“.