ATP Miami, Andrea Vavassori al turno decisivo delle qualificazione: Ajdukovic battuto in rimonta

Gran colpo di Andrea Vavassori nelle qualificazioni del 1000 di Miami. L’azzurro batte in rimonta il croato Duje Ajdukovic, numero 23 del tabellone cadetto, con il punteggio di 3-6 7-6 7-6; una battaglia di due ore e quaranta minuti che lo porta ad affrontare nel turno decisivo l’abbordabile Valentin Vacherot, che ha sorpreso Cristian Garin.

Il primo set gira su pochi punti: Andrea ha la prima che va e viene a corrente alternata e ne paga le conseguenze già nel terzo gioco, quando perde il servizio a 15; dall’altra parte Ajdukovic è pressoché perfetto e lascia le briciole all’azzurro, che non riesce ad avere dalla sua nemmeno una minima possibilità. Solo quattro punti in risposta e la frazione scivola via sul 6-3.

La situazione non cambia molto nel secondo set, con Vavassori che si ritrova nuovamente in difficoltà di nuovo nel terzo gioco. Stavolta però la palla break viene annullata e si procede spediti fino al tiebreak. Lì per la prima volta il servizio del croato vacilla, perde tre punti su quattro e l’azzurro riesce a portare la contesa al terzo.

Che sembra subito arridere ad Ajdukovic, che appare più fresco e strappa all’azzurro il servizio per salire subito sul 3-0. Ma quei tre punti persi nel tiebreak hanno fatto capire a Vavassori che il servizio del suo avversario è attaccabile: controbreak a zero nel settimo gioco e si va nuovamente al gioco decisivo. Dopo un breve scambio di cortesie, si arriva al match point per l’azzurro, e lo sfrutta sul servizio avversario: rimonta completata.

Vavassori vince la partita nonostante abbia vinto meno punti nel complesso del suo avversario, 109 a 107, ma la vittoria arriva sfruttando l’unico, vero momento di incertezza del croato al servizio, sfruttando quella che è stata l’unica palla break della partita.