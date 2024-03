ATP Miami 2024: Alcaraz rullo compressore vede la semifinale. Sarà ancora sfida con Zverev?

Oggi si apre il programma dei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. In casa Italia l’attesa è tutta per Jannik Sinner, che affronterà il ceco Tomas Machac, giustiziere di Matteo Arnaldi. In campo nella notte italiana anche Daniil Medvedev, che proseguirà la sua difesa del titolo nella sfida con il cileno Nicolas Jarry. Domani toccherà, invece, a Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev, che potrebbero ritrovarsi nuovamente contro dopo i quarti degli Australian Open.

Un torneo quello di Miami che ha sicuramente regalato tante sorprese, ma non per quanto riguarda i primi quattro del seeding, che sono anche favoriti nei loro rispettivi quarti di finale. Si prospettano dunque delle semifinali decisamente spettacolari.

Carlos Alcaraz sta andando avanti come un rullo compressore. Neanche un buon Lorenzo Musetti ha potuto molto contro lo spagnolo, che prosegue nella sua striscia di successi consecutivi da Indian Wells. Ora per il numero due del mondo ci sarà l’ostacolo Grigor Dimitrov, uscito vincitore dalla battaglia contro Hubert Hurkacz. Al bulgaro è sempre mancato qualcosa nel momento topico di un torneo e spera in una svolta a Miami, ma per battere questo Alcaraz serve davvero qualcosa di speciale.

L’ultimo quarto di finale vede presente Alexander Zverev, numero quattro del seeding. Il tedesco sta giocando bene e ha dominato contro il russo Karen Khachanov. Tutto sembra apparecchiato per una nuova ennesima sfida con Alcaraz, ma Zverev dovrà fare attenzione a un lanciatissimo Fabian Maroszan. L’ungherese è al suo secondo quarto di finale della carriera in un 1000 (il primo sempre sul cemento a Shanghai) e ha appena battuto un po’ a sorpresa l’australiano Alex De Minaur. Vittoria decisamente importante per un ragazzo che sta sempre di più emergendo e scalando la classifica mondiale.