ATP Indian Wells, Jannik Sinner si allena con un giocatore dall’illustre passato e un precedente recente

Jannik Sinner si sta preparando al meglio in vista dell’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells. Dal 6 al 17 marzo il celebre torneo in California terrà banco e l’altoatesino vuol rispondere presente, considerando il suo strepitoso inizio di 2024, che segue in scia l’ultima fase del 2023. Una stagione che l’ha visto trionfare negli Australian Open e nell’ATP500 di Rotterdam, riscontri grazie ai quali si è portato al n.3 del mondo.

Non ci si vuol fermare qui e per questo Sinner, come suo solito, non è intenzionato a lasciare nulla al caso. L’obiettivo è quello di fare molto bene nell’evento californiano e poi nel Masters 1000 di Miami, considerando le scadenze nella classifica mondiale. L’anno passato, infatti, il 22enne di Sesto Pusteria si spinse fino alle semifinali a Indian Wells e in Finale sul cemento della Florida, battendo in un penultimo atto spettacolare lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Proprio Alcaraz potrebbe essere un obiettivo per Jannik. L’iberico dovrà difendere, infatti, il titolo vinto in California e nel caso in cui Sinner dovesse fare meglio di lui nel percorso potrebbe sopravanzarlo e portarsi al n.2 del ranking ATP. In tutto questo, si prevede un evento spettacolare nella citata Indian Wells, per via di un roster di partecipanti eccezionale, considerando le presenze di Novak Djokovic e di Rafael Nadal (ranking protetto).

A proposito poi di tennisti dal nobile passato, il nostro portacolori si è allenato nelle ultime con lo svizzero Stan Wawrinka, finalista nel 2017 in territorio californiano quando fu il suo più celebre connazionale Roger Federer a batterlo nell’atto conclusivo. I due si conoscono piuttosto bene, visti la loro residenza a Montecarlo e gli incroci recenti come agli US Open e in California nel 2023. Incontri nei quali Sinner riuscì a prevalere.