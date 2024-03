ATP Indian Wells, Jannik Sinner inizia gli allenamenti in California: scambi con uno sparring partner d’eccezione

Nessuna intenzione di perdere tempo. Jannik Sinner, appena giunto in California, non ha pensato minimamente all’effetto jet-lag, e lo si è visto ieri allenarsi sui campi di Indian Wells, in vista del Masters1000 che sarà di scena sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden mercoledì prossimo. Un day-1 particolare per Jannik, visto che dall’altra parte della rete c’era uno sparring partner d’eccezione, ovvero il direttore del torneo, il tedesco Tommy Haas, ex n.2 del mondo.

Scambi con il sorriso sulla bocca, con Haas che non ha perso di sicuro la propria mano, specie nell’esecuzione del suo fantastico rovescio a una mano. Sinner, dal canto suo, ha voglia di competere, volendo massimizzare la sua prestazione in vista dell’impegno californiano e dell’altro torneo del Sunshine Double, ovvero il 1000 di Miami. Jannik poi ha una grande occasione.

Il nostro portacolori, infatti, potrebbe ambire al secondo posto in classifica mondiale, occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, che dovrà difendere il titolo dell’anno passato a Indian Wells. Qualora, l’italiano dovesse fare meglio dell’iberico nel percorso, potrebbe ritrovarsi al termine davanti a Carlitos, ma sarà anche da considerare quanto farà il russo Daniil Medvedev, impegnato in questi giorni a Dubai.

Allo stato attuale delle cose, l’altoatesino è imbattuto in stagione con 12 vittorie all’attivo e due titoli: il primo Slam della carriera (Australian Open) e l’ATP500 di Rotterdam. Due riscontri che gli hanno permesso di portarsi al n.3 del ranking, scavalcando proprio Medvedev. Vedremo come andrà a finire questa “campagna” negli States.