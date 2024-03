ATP Dubai, follia di Rublev: squalificato! Cosa é successo contro Bublik: le sanzioni da scontare

Ha dell’incredibile quanto è accaduto nel corso della prima semifinale dell’ATP500 di Dubai, che vedeva in campo il russo Andrey Rublev contro il kazako Alexander Bublik. Il moscovita, dopo aver perso il break di vantaggio nel terzo set, si è molto innervosito e manifestato, come spesso fa, grande insoddisfazione rispetto a quanto stesse accadendo nel corso della sfida.

Sul 5-5, però, la situazione è andata oltre: Rublev si è avvicinato a uno dei giudici di linea, gridando qualcosa in russo per una chiamata a suo dire non corretta. Durante il cambio campo due giudici di linea si sono avvicinati all’arbitro, interpellando anche il Supervisor del torneo. Uno di loro ha riportato quanto detto dal n.5 del mondo.

Ciò ha causato l’immediata squalifica di Rublev. Per quanto si è capito, si è trattato di insulti piuttosto pesanti che il giocatore avrebbe rivolto al giudice di linea. Nessuna esitazione, dunque, da parte dell’arbitro nel prendere questa decisione, visto anche il coinvolgimento del Supervisor. In tutto questo, Bublik ha manifestato la sua volontà di continuare la partita per continuare il match contro Rublev, ma il regolamento non lo consente.

Bublik è, quindi, il primo finalista che affronterà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e il francese Ugo Humbert. Di seguito il video del fattaccio:

Rublev was defaulted for this – apparently translated from Russian and it was so bad it was an immediate default. Can anyone confirm? He was adamant he was speaking English pic.twitter.com/cMkpSpspMN

— liv (@kokinakkis2) March 1, 2024