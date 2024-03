ATP Indian Wells, il ritorno di Jannik Sinner. Esordio con Kokkinakis, tabellone non banale fino ad Alcaraz

Dopo quasi un mese dall’ultima partita giocata, c’è il tanto atteso ritorno di Jannik Sinner. Un 2024 da imbattuto finora quello dell’altoatesino, che ha trionfato prima all’Australian Open e poi anche nel torneo di Rotterdam. Oggi comincia il cammino nel Masters 1000 di Indian Wells, con il nativo di San Candido che si presenta ai nastri di partenza forse come il principale favorito per la vittoria finale insieme a Novak Djokovic.

La prima sul cemento californiano non sarà comunque semplice per l’altoatesino, che dovrà vedersela contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Il numero 99 del mondo è un giocatore sicuramente di talento, ma anche tanto discontinuo all’interno dello stesso match. All’esordio Kokkinakis ha regolato molto nettamente l’americano Marcos Giron, guadagnandosi la sfida con l’azzurro, che ha sempre vinto nei tre precedenti finora disputati.

Proprio la prima sfida tra i due è stata la più combattuta, con Sinner che si a Cincinnati nel 2022 al tie-break del terzo set in rimonta dopo oltre tre ore di grandissima battaglia. Nella passata stagione il numero tre del mondo ha vinto sul cemento di Adelaide e sulla terra rossa di Roma.

Chiaramente l’obiettivo di Sinner è quello di raggiungere la finale, anche perchè varrebbe il sorpasso al numero due del mondo nei confronti di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo potrebbe essere proprio l’avversario dell’altoatesino in semifinale in un altro capitolo della loro spettacolare rivalità.

In caso di vittoria contro Kokkinakis per Sinner ci sarebbe la sfida con il vincente del match tra il tedesco Jan-Lennard Struff ed il croato Borna Coric. Un terzo turno insidioso, ma è l’ottavo di finale possibile con Ben Shelton o il giovane ceco Jakub Mensik che stuzzica ancora di più. Nei quarti di finale, invece, ci potrebbe essere la sfida con il russo Andrey Rublev.

Un cammino dunque ricco di insidie e da non sottovalutare per un Sinner che comunque è entrato in una nuova dimensione e che vuole mettere in bacheca il suo secondo 1000 della carriera.