ATP Indian Wells, Darren Cahill: “Jannik Sinner motivato dalle sfide contro Carlos Alcaraz in allenamento”

Motivarsi a vicenda. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno le vedette di questa serata sportiva. L’altoatesino e lo spagnolo si confronteranno nella semifinale del Masters1000 di Indian Wells e in gioco non ci sarà solo l’accesso all’atto conclusivo, ma anche il n.2 del mondo al termine di questo torneo. Per questo, il sapore della sfida è particolare.

Un incrocio giunto alla nona sfida, con una situazione di sostanziale parità, se si tiene conto anche del riscontro del Challenger di Alicante del 2019. Un 4-4 che si rivolverà in favore dell’uno o dell’altro sulla base di quanto accadrà a partire dalle 21.30 nostrane.

Partita che promette spettacolo e motiva da sempre sia l’italiano che l’iberico. Stimoli particolari di cui ha parlato, in un’intervista concessa a Sky Sports, il coach di Sinner, Darren Cahill: “Sfide come quella contro Alcaraz sono il motivo per cui ci si allena. Jannik e Carlos sono due grandi ragazzi. La loro amicizia è vera, indipendentemente da chi vince. Si sfideranno tantissime altre volte. Sinner ha visto tante partite di Alcaraz“, ha dichiarato il tecnico australiano.

Sarà quindi il campo a parlare e vedremo chi saprà far valere le proprie armi: da un lato Sinner che è in striscia aperta da 19 partite e punta al 20° successo consecutivo e dall’altro Alcaraz che sui campi lenti californiani si sente come l’ape sul miele, citazione non causale visto quanto accaduto nei quarti di finale contro Alexander Zverev.