ATP Indian Wells, Daniil Medvedev rivela: “Sto sviluppando nuove tattiche, sorprenderò tutti”

Daniil Medvedev si prepara a scendere in campo a Indian Wells e il suo obiettivo è molto chiaro: vincere. Sconfitto un po’ a sorpresa nella semifinale dell’ATP500 di Dubai dal francese Ugo Humbert, il moscovita va a caccia di riscatto in un torneo che l’anno scorso l’aveva visto spingersi fino alla Finale, piegato poi dalla classe dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Un 2024 che è iniziato con l’atto conclusivo raggiunto agli Australian Open e la quarta sconfitta di fila subìta da Jannik Sinner. Un match di grande intensità in cui Medvedev ha pagato a caro prezzo le fatiche delle partite precedenti, visto l’epilogo poco positivo al quinto set per quanto riguarda il russo.

Tuttavia, Medvedev è intenzionato a sorprendere e per centrare i propri target ha rivelato in conferenza stampa la propria intenzione di modificare alcuni “paradigmi” del suo gioco: “Voglio sorprendere i miei avversari con nuove armi e sviluppare nuove mosse tattiche. Questo è il piano e il mio obiettivo. Ora devo solo metterlo in campo. Questa è la cosa più importante“, ha dichiarato il n.4 del mondo

“Vediamo come andrà a Indian Wells e se lì posso incorporare alcuni nuovi elementi nel mio gioco. Ho iniziato a farlo in Australia con molta cautela. Non puoi affrontare una cosa del genere in modo radicale e cambiare tutto dalla prima partita. Soprattutto non in un torneo del Grande Slam. Ma ne sono sicuro: sorprenderò i miei avversari in California“, ha concluso Daniil.