ATP Indian Wells 2024: Medvedev vince la battaglia con Korda e vola agli ottavi

Dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco ed un match totalmente folle, Daniil Medvedev si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il russo ha sconfitto in tre set l’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 al termine di un incontro incredibile e che ha visto ben sedici break all’interno della partita. Ora per il russo ci sarà la sfida con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha piegato in due set il francese Adrian Mannarino.

Disastroso il rendimento al servizio sia di Medvedev sia di Korda. Il russo ha commesso ben dieci doppi falli, servendo appena il 51% di prime palle. Dall’altra parte l’americano ha concesso ben ventidue palle break all’avversario, tenendo percentuali bassissime con la seconda.

Partenza lanciata nel match di Medvedev. Il russo strappa a zero il servizio all’avversario nel terzo game e poi ottiene un secondo break nel quinto gioco, portandosi sul 4-1. Korda prova a reagire recuperando uno dei due break di svantaggio, ma perde nuovamente la battuta nel settimo gioco. L’americano ottiene un altro break e riaccorcia sul 5-4, ma Medvedev non concede nulla e chiude la prima frazione in suo favore per 6-4.

Korda si trova subito ad affrontare tre palle break in apertura di secondo set, ma riesce a salvarsi. Il break di Medvedev, però, arriva nel terzo game, ma nel gioco successivo Korda ottiene l’immediato controbreak. Un copione che si ripete anche tra quinto e sesto game, con il russo prima avanti e poi rimontato sul 3-3 dall’americano. La partita offre anche colpi di notevole fattura, con un Korda ispiratissimo e che riesce a strappare il servizio ancora una volta al russo nel dodicesimo gioco, evitando il tie-break e chiudendo il secondo set sul 7-5.

Anche nel terzo set fioccano i break. Korda riesce a salvarsi ancora una volta nel game di apertura, ma alla fine cede il servizio nel terzo gioco. Da questo momento, però succede di tutto, perchè l’americano trova il controbreak, ma Medvedev ritorna avanti ancora di un break e poi nuovamente Korda lo recupera sul 3-3. Il russo, però, strappa ancora la battuta all’avversario nel settimo gioco e sale fino al 5-3. Nel nono game Medvedev ottiene ancora un altro break e riesce a chiudere sul 6-3 un match davvero folle ed imprevedibile.