ATP Indian Wells 2024: Lorenzo Sonego si ferma contro Cameron Norrie

Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista piemontese è stato sconfitto dal britannico Cameron Norrie, numero 28 della classifica mondiale, in due set con un doppio 6-4 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco.

Non sono bastati otto ace a Sonego in questa partita, con il piemontese che ha faticato tantissimo soprattutto con la seconda (solo il 33% dei punti vinti). Sonego aveva messo a segno anche 18 vincenti, mentre sono undici gli errori non forzati dell’azzurro.

Brutto inizio di partita di Sonego, che nel terzo game commette alcuni errori di dritto e concede tre palle break consecutive al britannico. Sulla seconda Norrie torva il passante vincente e si porta avanti nel match. Nel sesto game Sonego ha una palla del controbreak, ma stecca di rovescio e Norrie si porta sul 4-2. Il britannico non lascia più chance all’azzurro e conclude il set sul 6-4.

Grande avvio in secondo set per il nativo di Torino, che strappa il servizio nel secondo game al britannico e si porta sul 2-0. Purtroppo Norrie trova l’immediato controbreak complici una serie di errori di dritto dell’azzurro. Il numero 28 del mondo toglie ancora la battuta a Sonego nel quinto e nel settimo gioco e sale addirittura sul 5-2. Il piemontese riesce ad accorciare fino al 5-4, recuperando uno dei due break di svantaggio, ma Norrie chiude comunque sul 6-4 e si qualifica per il terzo turno.