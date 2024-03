ATP Indian Wells 2024: Daniil Medevedev è il quarto semifinalista. Piegato in due set Holger Rune

Daniil Medvedev è il quarto ed ultimo semifinalista del Masters 1000 di Indian Wells. Il russo ha superato nel proprio quarto di finale il danese Holger Rune, imponendosi in due set con il punteggio di 7-5 6-4 dopo due ore di gioco. Si tratta della prima semifinale in un 1000 dagli Internazionali d’Italia della passata stagione per Medvedev, che lo scorso anno raggiunse la finale nel torneo californiano, venendo poi sconfitto da Carlos Alcaraz.

Una partita che ha visto molte incertezze da parte di entrambi i giocatori nei propri turni di servizio. Medvedev ha ottenuto il 68% di punti con la prima ed il 62% con la seconda, offrendo ancora tante palle break all’avversario (8) e chiudendo il proprio incontro con 18 vincenti e 11 errori non forzati. Dall’altra parte un Rune condizionato dai 6 doppi falli e da un basso rendimento con la seconda (appena il 38% di punti vinti), con all’attivo 22 vincenti e 20 errori non forzati.

In avvio di primo set si segue l’andamento dei turni di servizio, anche se non mancano le palle break: Medvedev ne ha una nel terzo gioco, mentre Rune ne ha addirittura tre nel sesto. Il russo riesce a strappare la battuta al danese nel settimo game, ma in quello successivo arriva l’immediato controbreak di Rune, che alla quarta occasione pareggia sul 4-4. Medvedev non sfrutta due ulteriori palle break nel nono game, mentre lo fa nell’undicesimo, andando poi a chiudere il primo set in suo favore per 7-5.

Il secondo set si apre con Rune che scappa sul 2-0, ma Medvedev replica vincendo i successivi quattro game e strappando il servizio al danese nel terzo e quinto game. Proprio quest’ultimo break è quello decisivo, perchè da quel momento non si gioca praticamente più sul servizio del russo, che va a chiudere il secondo set sul 6-4.

In semifinale ora Medvedev affronterà l’americano Tommy Paul, che ha superato il norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 6-2 1-6 6-3 dopo due ore e undici minuti di gioco. Sono due i precedenti ed entrambi sono stati vinti dal russo, che si è imposto l’ultima volta a Pechino per 6-2 6-1.