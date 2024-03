ATP Barcellona, l’entry-list del torneo catalano: Jannik Sinner assente, Alcaraz e Nadal saranno le stelle

Dal 15 al 21 aprile la stagione sulla terra rossa del tennis entrerà nel vivo. In programma il prestigioso ATP500 di Barcellona, evento che precederà come consuetudine il Masters1000 di Madrid (24 aprile-5 maggio). Sulla terra rossa catalana saranno tanti i protagonisti attesi. Nell’entry-list pubblicata nelle ultime ore balzano agli occhi le presenze di Carlos Alcaraz, vincitore del torneo dell’anno scorso e del 2022, nonché colui a cui è dedicato il campo principale, Rafael Nadal, capace di porre la firma in questo evento ben 12 volte (ultima delle quali tre anni fa).

Sarà da capire soprattutto la condizione del campione maiorchino, che ha deciso di non giocare più dopo il suo impegno nell’ATP250 di Brisbane, considerata la rinuncia al 1000 di Indian Wells. Alcaraz, dunque, parte con i favori del pronostico, mentre in casa Italia sono tre i tennisti in tabellone. Parliamo di Lorenzo Musetti, semifinalista l’anno scorso a Barcellona, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Vedremo quale sarà la forma del carrarino, chiamato a una prestazione convincente sulla sua superficie preferita.

Non ci sarà, invece, Jannik Sinner. L’altoatesino, che l’anno scorso si ritirò e non affrontò Musetti nei quarti di finale per una condizione fisica non perfetta, ha deciso di programmare diversamente la sua parte di stagione. Evidentemente Sinner, affrontato l’evento a Montecarlo, vorrà mettere fieno in cascina in allenamento per essere pronto ad affrontare la serie Madrid, Roma e Roland Garros, da cui l’anno passato aveva ottenuto decisamente poco in termini di riscontri sul campo.

Un torneo in cui ci saranno, invece, il russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur, il greco Stefanos Tsitsipas, il russo Karen Khachanov e il cileno Nicolas Jarry, tra i tennisti da osservare con attenzione.