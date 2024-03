Atletica, Zaynab Dosso esalta la velocità italiana! Prima azzurra in finale sui 60 ai Mondiali Indoor, la magia continua

Zaynab Dosso ha scritto una pagina di storia per l’atletica italiana, diventando la prima azzurra a qualificarsi per la finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor. La 24enne emiliana ha chiuso la propria semifinale al secondo posto con il tempo di 7.05, a tre centesimi dal suo record nazionale siglato un mesetto fa a Torun. Avanza all’atto conclusivo con il quarto crono assoluto della sessione.

La nostra portacolori è uscita benissimo dai blocchi di partenza (0.149) ed è entrata magnificamente in fase di accelerazione, mettendo addirittura la testa davanti a una fuoriclasse assoluta come la statunitense Aleia Hobbs (personale di 6.94, il secondo crono all-time nella velocità in sala). Zaynab Dosso ha dato vita a un avvincente spalla a spalla con l’americana, è rimasta davanti fino agli ultimi cinque metri dove l’avversaria ha fatto prevalere la propria esperienza per vincere in 7.04, giusto un centesimo davanti alla scatenata primatista italiana, entrata definitivamente in una nuova dimensione.

Zaynab Dosso tornerà in pista alle ore 22.45 per andare a caccia di una medaglia che sarebbe leggendaria, magari provando a scendere sotto il muro dei sette secondi (sarebbe una pagina di autentica antologia dello sport tricolore). Ha letteralmente impressionato la polacca Ewa Swoboda, che durante l’inverno ha battuto di misura l’azzurra in due scontri diretti: strepitoso 6.98 nella prima semifinale, miglior prestazione mondiale stagionale a precedere la belga Rani Rosius (7.12).

Nella terza semifinale, invece, si è imposta Julien Alfred da Saint Lucia (7.03, prima di stasera deteneva la world lead con 6.99) davanti alla statunitense Mikiah Brisco (7.10). Ripescate la neozelandese Zoe Hobbs (7.09 di record oceanico, battuta da Dosso) e la lussemburghese Patrizia van der Weken (7.13).