Atletica, Ludovica Cavalli nelle retrovie sui 3000. Elle St. Pierre vince i Mondiali, Tsegay sorpassata di forza

Ludovica Cavalli ha concluso al 13mo posto la finale dei 3000 metri con il tempo di 8:48.46. L’azzurra, che otto giorni fa ha vinto i 1500 metri nell’ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold) con il personale di 4:07.01, ha faticato sulla doppia distanza e non è mai riuscita a essere protagonista sulla pista di Glasgow (Gran Bretagna). L’allieva di Stefano Baldini, Campione Olimpico di Maratona ad Atene 2004, è rimasta nelle retrovie fin dalle prime battute e non è praticamente mai riuscita ad alzare il ritmo. La 23enne è rimasta sopra al proprio personale di 8:44.40, corso a Metz nel 2023.

La statunitense Elle St. Pierre ha vinto contro pronostico, operando il decisivo sorpasso sul rettilineo conclusivo. Argento ai Mondiali 2022 su questa distanza, l’americana ha surclassato la favoritissima etiope Gudaf Tsegay. La Campionessa del Mondo dei 10.000 metri e oro iridato in sala sui 1500 metri ha perso brillantezza nel finale, tallonata dalla pimpantissima avversaria, capace di imporsi in 8:20.87 (record dei campionati) davanti all’africana (8:21.13). Terzo posto per la keniana Beatrice Chepkoech (8:22.68, record nazionale), a precedere l’australiana Jessica Hull (8:24.39, record oceanico). Da annotare anche il record asiatico della giapponese Nozomi Tanaka (8:36.03).