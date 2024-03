Atletica, Sveva Gerevini ottava dopo tre prove nel pentathlon ai Mondiali indoor di Glasgow

La sessione mattutina della prima giornata dei Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera è andata ufficialmente in archivio alla Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna) con lo svolgimento di tre delle cinque prove (le ultime due, il salto in lungo e gli 800 metri, si svolgeranno stasera) che compongono il pentathlon.

Sveva Gerevini, primatista italiana della specialità, occupa l’ottava posizione provvisoria con 2694 punti complessivi ed è in corsa per migliorare il suo recente record nazionale (i 4538 punti di Aubière), mentre non sarà semplice rimontare sulla zona podio. La 27enne cremonese si è espressa su buoni livelli correndo in 8.28 i 60 ostacoli (quinto posto parziale), eguagliando il personale nell’alto con 1.76 al primo tentativo (sesta piazza parziale) e lanciando 12.58 metri nel getto del peso (nona posizione nel singolo segmento).

Al comando della graduatoria generale troviamo la finlandese Saga Vanninen (la migliore nel peso con 15.01 metri) con 2883 punti, mentre devono inseguire la belga Noor Vidts con 2845 e l’americana Chari Hawkins con 2773 punti. Da segnalare il ritiro di una delle grandi favorite della vigilia, la spagnola Maria Vicente, per un infortunio durante la gara di salto in alto.