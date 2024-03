Atletica, staffette azzurre in raduno a Roma. Presenti tre campioni olimpici, tutti i convocati

Comincia a partire dalla prossima settimana il lungo percorso di avvicinamento delle staffette italiane di atletica leggera verso gli appuntamenti principali della stagione olimpica all’aperto. Da lunedì 18 a sabato 23 marzo infatti è previsto il primo raduno della velocità allo stadio Paolo Rosi di Roma, in cui saranno impegnati complessivamente 35 azzurri (18 donne, 17 uomini).

Nell’elenco dei convocati dal responsabile di settore Filippo Di Mulo figurano tra gli altri i campioni olimpici della 4×100 di Tokyo Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, oltre all’argento mondiale della staffetta di Budapest Roberto Rigali. Presenti in raduno anche il vice-campione iridato in carica dei 60 ostacoli Lorenzo Simonelli, il campione europeo indoor dei 60 Samuele Ceccarelli ed il finalista mondiale dei 60 Chituru Ali.

In campo femminile spicca la partecipazione del bronzo mondiale dei 60 Zaynab Dosso insieme alle altre tre primatiste italiane bronzo agli Europei di Monaco e quarte classificate ai Mondiali di Budapest: Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Al lavoro anche un folto gruppo per la 4×400, in cui c’è tra le altre la primatista italiana dei 400 ostacoli Ayomide Folorunso.

Questo sarà il primo di una serie di raduni in preparazione delle World Relays di Nassau (4-5 maggio), evento fondamentale per la qualificazione olimpica a Parigi 2024 delle cinque staffette tricolori. In ottica Campionati Europei di Roma, invece, i cinque quartetti azzurri sono già qualificati di diritto. Di seguito la lista di tutti i convocati per il raduno di Roma dal 18 al 23 marzo:

CONVOCATI RADUNO ITALIA STAFFETTE

4×100 uomini – Chituru Ali, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Marco Ricci, Roberto Rigali, Lorenzo Simonelli, Filippo Tortu

4×100 donne – Anna Bongiorni, Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Carlotta Fedriga, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alice Pagliarini, Alessia Pavese, Irene Siragusa

4×400 uomini, donne, mista – Ilaria Accame, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Lapo Bianciardi, Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Mario Lambrughi, Brayan Lopez, Alice Mangione, Riccardo Meli, Alessandro Moscardi, Anna Polinari, Laura Rami, Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Virginia Troiani