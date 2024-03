Atletica, Lorenzo Simonelli sfida il primatista mondiale! Avversari, corsia 60 hs, orario semifinale Mondiali Indoor

Lorenzo Simonelli ha superato con disinvoltura le batterie e si è qualificato alle semifinali dei 60 ostacoli ai Mondiali Indoor. Il primatista italiano (7.46 un paio di settimane fa agli Assoluti di Ancona) ha tutte le carte in regola per meritarsi l’accesso all’atto conclusivo e provare a battagliare per le medaglie. L’azzurro è stato inserito nella terza delle tre semifinali, in programma alle ore 20.26 di sabato 2 marzo.

Il giovane laziale gareggerà in corsia 5 e sulla sua sinistra avrà il dominatore assoluto delle barriere, ovvero lo statunitense Grant Holloway, primatista mondiale con il 7.27 corso durante l’inverno. Sarà un test veramente importante per il nostro portacolori, che non dovrà farsi ingolosire e dovrà tenere il proprio passo.

I primi due classificati si qualificano alla finale insieme ai due migliori tempi di ripescaggio. Lorenzo Simonelli dovrà fare i conti soprattutto con il polacco Jakub Szymanski (corsia 6, 7.47 in stagione) e con l’olandese Job Geerds (corsia 7, 7.57). Appaiono decisamente più attardati il filippino John Cabang (corsia 8, 7.64), il cinese Shenglong Zhu (corsia 3, 7.76), il maliano Richard Diawara (corsia 2, 7.80) e il finlandese Elmo Lakka (corsia 1, 7.63).

A CHE ORA LORENZO SIMONELLI NELLA SEMIFINALE DEI MONDIALI

Sabato 2 marzo, ore 20.26.

SEMIFINALE 60 OSTACOLI CON LORENZO SIMONELLI AI MONDIALI

1. Elmo Lakka (Finlandia, 7.63 di personale, 7.63 di stagionale)

2. Richard Diawara (Mali, 7.78, 7.80)

3. Shenglong Zhu (Cina, 7.74, 7.76)

4. Grant Holloway (USA, 7.27, 7.27)

5. Lorenzo Simonelli (Italia, 7.46, 7.46)

6. Jakub Szymanski (Polonia, 7.47, 7.47)

7. Job Geerds (Paesi Bassi, 7.57, 7.57)

8. John Cabang (Filippine, 7.64, 7.64)