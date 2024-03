Atletica, Giovanna Epis alla Maratona di Nagoya per preparare le Olimpiadi

Giovanna Epis parteciperà alla Maratona di Nagoya, che andrà in scena domenica 10 marzo sulle strade della località giapponese. L’azzurra, già qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha scelto questo appuntamento per testare la gamba in campo agonistico e lanciarsi verso i Giochi. La carabiniera, che la scorsa primavera si fermò ad appena due secondi dall’allora record italiano di Valeria Straneo (2h23:44 nel 2012), poi battuto da Sofiia Yaremchuk (2h23:16 a Valencia a dicembre).

La nostra portacolori, che nel 2023 ha agguantato il dodicesimo posto ai Mondiali e il titolo tricolore conquistato a Verona a metà novembre, tornerà a cimentarsi sui 42,195 chilometri. L’obiettivo è quello di migliorarsi a livello cronometrico e per questo motivo ha scelto la più grande maratona femminile al mondo, con oltre 20.000 partecipanti. L’allieva di Giorgio Rondelli è reduce da un mese di preparazione in altura in Kenya e dalla mazza di Verona (1h10:55).

Tra le big al via spiccano l’etiope etiope Gotytom Gebreslase, argento iridato a Budapest e oro mondiale a Eugene nel 2022 con 2h18:11, ma ci saranno anche Eunice Chumba (Bahrain), settima alle Olimpiadi e 2h20:02 in carriera, e un’altra atleta di origine keniana come Delvine Relin Meringor (Romania), 2h20:49 a Barcellona l’anno scorso.