Atletica, Fred Kerley apre la stagione dei 100 metri: primo tempo di riferimento mondiale, si attendono risposte

Fred Kerley ha aperto la grande stagione dei 100 metri. Il fuoriclasse statunitense è stato il primo big a cimentarsi sulla distanza regina dell’atletica leggera in questa stagione all’aperto (escludendo qualche sparuto meeting nell’emisfero australe nei primi due mesi), scegliendo l’Hurricane Invitational andato in scena al Cobb Stadium di Coral Gables (Florida, USA).

Il Campione del Mondo nel 2022, nonché argento sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quando venne sconfitto dal nostro Marcell Jacobs, sperava di scendere sotto il muro dei dieci secondi per dare un segnale all’intera concorrenza. Il 28enne, eliminato in semifinale nell’ultima rassegna iridata, ha però corso in 10.03 con 1,9 m/s di vento a favore.

Si tratta chiaramente della miglior prestazione mondiale stagionale, a ritoccare il 10.09 corso dall’olandese Taymir Burnet lo scorso 14 febbraio a Potchefstroom (Sudafrica). Ovviamente si attendono risposte importanti nelle prossime settimane dagli uomini che puntano a essere grandi protagonisti alle Olimpiadi di Parigi 2024, a cominciare da Noah Lyles (Campione del Mondo in carica) che ai recenti Mondiali Indoor è stato battuto dal connazionale Christian Coleman sui 60 metri.

Fred Kerley aveva preso parte alla stagione al coperto, fermandosi a 6.55 a Boston e non partecipando alla rassegna iridata in sala. In quell’occasione aveva polemizzato da casa per l’inserimento a sorpresa di Lyles nella staffetta 4×400, anche in vista dei Giochi dove l’attuale dominatore della velocità sogna di conquistare quattro medaglie d’oro.