Atletica, Fabbri inferocito: “Fanno i record del mondo con lanci non validi e a noi rompono le scatole per cavolate”

Leonardo Fabbri ha conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso ai Mondiali indoor di atletica leggera 2024 di Glasgow (Gran Bretagna). Il fiorentino ha raggiunto la misura di 21.96, piazzandosi dietro a Tom Walsh e Ryan Crouser.

L’azzurro ha avuto da ridire nell’intervista post-gara insieme a Zane Weir ai microfoni di Rai Sport, con toni decisamente inferociti verso i giudici: “A entrambi non ci hanno accetato il peso, la prima volta che ci succede. E’ brutto vedere fare record del mondo in quel modo lì e poi ci rompono le scatole per queste sciocchezze”.

“C’è qualcuno che continua a fare record del mondo che non sarebbero lanci validi e a noi ci rompono le scatole per certe sciocchezze. Dicono che i nostri pesi avevano dei borsetti e dicono che saremo agevolati perché fa più grip, ma sono cavolate. Abbiamo gareggiato con un peso che non era nostro, era molto scivoloso, siamo stati bravissimi perché non era facile”.

Evidentemente Fabbri si riferisce a Ryan Crouser, autore del record del mondo: lo statunitense con pesi irregolari non è mai stato fermato. Gli azzurri sono stati costretti a gareggiare con pesi che non erano i loro e il loro risultato è stato penalizzato in finale, con Fabbri che avrebbe potuto ambire almeno all’argento.