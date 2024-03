Atletica, comincia il raduno delle staffette azzurre a Roma. Di Mulo: “Vogliamo fare l’en plein di pass olimpici”

È cominciato quest’oggi allo stadio Paolo Rosi di Roma il primo raduno delle staffette italiane di atletica leggera in preparazione dei tre appuntamenti principali della stagione: le World Relays di Nassau, i Campionati Europei di Roma e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi. Questo primo stage proseguirà fino a sabato, al termine di quattro giornate dedicate al passaggio del testimone (lunedì, martedì, giovedì, venerdì) e altre due focalizzate su lavori fuori dalla zona cambio.

“Ho trovato ragazzi rilassati, un ambiente motivato, sereno e gioioso. Dal punto di vista tecnico bisogna togliere un po’ di ruggine ma siamo abituati, è sempre così quando si riparte. Nella 4×100 maschile non mi preoccupa l’abbondanza, anzi la preferisco: se lavori per tempo, riesci a gestire meglio ogni sorpresa e inconveniente“, dichiara il responsabile di settore Filippo Di Mulo dopo il primo allenamento.

“Qui in raduno gli uomini sono in 9 (Ceccarelli si aggrega questa sera, ndr), ovvero il gruppo di Budapest più il rientrante Ali. E poi ritroveremo Jacobs dalle World Relays di Nassau. Nella 4×100 femminile, in questa occasione abbiamo inserito diverse giovani: è il momento di fare esperienza e ho apprezzato che le ragazze più esperte le abbiano accolte bene, quasi come ‘chiocce’, dando consigli molto utili. Abbiamo un bel gruppo anche nelle 4×400, arricchite da atleti nuovi e con tanta esperienza su cui possiamo contare“, aggiunge il prof Di Mulo al sito federale.

Sugli obiettivi in vista delle World Relays, evento cruciale in ottica qualificazione olimpica: “Proveremo a fare l’ennesimo en plein, ovvero 5 staffette su 5 qualificate alle Olimpiadi, ma non c’è nulla di scontato. Ci sarà tutto il mondo. Si qualificano 14 staffette su 16, e noi vogliamo farlo sul campo, senza contare sui due posti di ripescaggio. Le possibilità le abbiamo, serve anche un po’ di fortuna e avere uomini e donne in buona condizione“.

Ricordiamo di seguito l’elenco degli atleti azzurri impegnati a Roma per il primo raduno stagionale delle staffette:

CONVOCATI RADUNO ITALIA STAFFETTE

4×100 uomini – Chituru Ali, Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Marco Ricci, Roberto Rigali, Lorenzo Simonelli, Filippo Tortu

4×100 donne – Anna Bongiorni, Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Carlotta Fedriga, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alice Pagliarini, Alessia Pavese, Irene Siragusa

4×400 uomini, donne, mista – Ilaria Accame, Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Lapo Bianciardi, Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Mario Lambrughi, Brayan Lopez, Alice Mangione, Riccardo Meli, Alessandro Moscardi, Anna Polinari, Laura Rami, Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Virginia Troiani